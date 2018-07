Kundenlieblinge 2018: Beliebteste Marken im Social Web (FOTO)

Hamburg (ots) -Diese Marken punkten bei den Verbrauchern in Sachen Service,Qualität und Preis: Vodafone ist der beliebteste Mobilfunkanbieter imSocial Web, Aldi sichert sich den ersten Platz unter denLebensmittel-Einzelhändlern, die Deutsche Post gewinnt bei den Paket-und Logistikdienstleistern. Für die Studie "Kundenlieblinge" habendie dpa-Tochter news aktuell und Faktenkontor mehr als 53 MillionenSocial-Media-Beiträge zu 3.000 Marken ausgewertet und so diebeliebtesten Marken aus 20 Branchen bestimmt.Bewertet wurden Aussagen zu den Kategorien Preis, Service,Qualität und Ansehen. In die Analyse floss sowohl die Häufigkeit derNennungen als auch deren Tonalität ein. Die Auswertung derVerbraucheraussagen basiert auf den Daten des Webmonitoring Tools vonUbermetrics, das 350 Millionen deutschsprachige Online-Quellenüberwacht. Die Analyse selbst erfolgte mit Hilfe KünstlicherIntelligenz über Valuescope. Bereits zum vierten Mal ermitteln newsaktuell und Faktenkontor die beliebtesten Marken im Social Web. Fürdie aktuelle Untersuchung wurden 53 Millionen Kundenstimmen zu 3.000Marken im Zeitraum Juni 2017 bis Mai 2018 ausgewertet.Deutschlands Kundenlieblinge aus 20 ausgewählten Branchen:Automobilhersteller: Aston MartinBaby- und Kleinkindausstattung: windeln.deDiätprodukte: formolineFerienparks: Landal GreenParksHotels: SteigenbergerKörperpflege und Körperhygiene: BiorepairKüchenmöbel: SchmidtLebensmittel-Einzelhandel: AldiLebensmittel: ZentisMaßbekleidung: tailorjackMatratzenhändler: Dänisches BettenlagerMobilfunk: VodafoneMode und Lifestyle: Ulla PopkenPaket- und Logistikdienstleister: Deutsche PostPC- und Browsergames: Electronic ArtsPizza-Lieferservices: Smiley'sSocial Media: YouTubeSoftdrinks: hohes CWeb: GoogleWerkzeughersteller: HiltiÜber news aktuellAls hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuellUnternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien undVerbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangenPR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel,klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlichveröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden aufwww.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-PortaleDeutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatorenerreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zufachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. newsaktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg.Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.Pressekontakt:news aktuell GmbHJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.dehttps://twitter.com/JvJheringFaktenkontor GmbHJörg ForthmannGeschäftsführender GesellschafterTel: 040-253185-111joerg.forthmann@faktenkontor.dewww.faktenkontor.deOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell