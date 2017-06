Kundenliebling 2017: Deutsche Vermögensberatung erneut beliebteste Marke (FOTO)

Frankfurt (ots) -Eine unabhängige Studie von Deutschland-Test und Focus Money inZusammenarbeit mit ServiceValue bestätigt: Die DeutscheVermögensberatung AG (DVAG) ist erneut die beliebteste Marke in derBranche Finanzvertriebe und damit "Kundenliebling 2017". Mehrfach wardas Unternehmen in diesem Rating bereits erfolgreich vertreten, nach2016 steht die DVAG in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge auf demersten Platz.Robert Peil, Mitglied des Vorstands der DeutschenVermögensberatung, sagt: "Die Position an der Spitze zeigt, wie großdas Vertrauen der Verbraucher in unsere persönliche Allfinanzberatungist - das macht uns sehr stolz. Die Auszeichnung ist eine besondereWertschätzung für unsere selbstständigen Vermögensberater, die denKunden täglich kompetente Beratung und erstklassigen Service vor Ortbieten." Das Rating "Kundenliebling" gilt als größte Untersuchung derMarkenwahrnehmung aus Verbrauchersicht und wird bereits zum viertenMal durchgeführt. Nach Ansicht der Expertenjury entscheiden vor allemvier Kriterien über die Beliebtheit einer Marke: Preis, Qualität,Service und Ansehen. Anhand dieser Merkmale wurden mehr als 3.000Marken für das Gesamtergebnis analysiert. Dabei fällt auf: Zwarbeeinflussen Preis und Ansehen die Kaufentscheidung der Verbraucher,eine größere Rolle spielen dabei aber die Qualität und der Service,den das Produkt oder die Dienstleistung einer Marke bietet.Besonders im Finanzbereich, in dem falsche Entscheidungenschwerwiegende Konsequenzen für die eigene Zukunft haben können,setzen Verbraucher zunehmend auf einen persönlichen Ansprechpartnerfür alle finanziellen Anliegen. "Die DVAG baut - entgegen demaktuellen Trend der Filialschließungen bei Banken und Versicherungen- ihre flächendeckende Präsenz für die rund sechs Millionen Kundenweiter aus und hat derzeit über 3.400 Direktionen undGeschäftsstellen. Das bringt entscheidende Vorteile in derKundenzufriedenheit und Kundenbindung", sagt Robert Peilabschließend.Zur Studie:In der Studie "Kundenliebling 2017" haben die Experten über 14Millionen Kundenstimmen aus dem Internet und den sozialen Medien imZeitraum Januar 2016 bis Dezember 2016 ausgewertet. Dabei wurden über3.000 Marken aus 119 Branchen hinsichtlich der vier Kategorien Preis,Service, Qualität und Ansehen berücksichtigt. Besonders positivbewertete Marken bekamen abschließend das Prädikat "Gold", "Silber"oder "Bronze" - je nach Abstand zu den Wettbewerbern und zumjeweiligen Branchendurchschnitt - und sind damit "Kundenliebling2017".Über die Deutsche Vermögensberatung (DVAG)Mit über 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung rund 6 Millionen Kunden zu den ThemenFinanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größteeigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende undbranchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!". Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichtenfinden Sie unter www.dvag.de.Pressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329Frankfurt am MainSina Gebauer, Tel.: 069 2384-7556; E-Mail: Sina.Gebauer@dvag.comSimon Kuklinski, Tel.: 069 2384-7505; E-Mail:Simon.Kuklinski@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Verm?gensberatung AG, übermittelt durch news aktuell