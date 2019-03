Kundenfreundliche Zahlungsmethode ohne Ausfallrisiko: Takko Fashion integriert AfterPay in seinem Onlineshop

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin / Telgte (ots) - Takko Fashion, einer der erfolgreichstenFashion Discounter in Europa, ermöglicht seinen Kunden ab sofort dieZahlung mit AfterPay in seinem Onlineshop. Durch die Kooperation mitAfterPay wird nun auch das im Warenhandel beliebteste Bezahlverfahrenaus einer Hand angeboten: der Rechnungs- und Ratenkauf. AfterPay istein Produkt des Finanzdienstleisters Arvato Financial Solutions undbietet dem Handel seit 2017 eine sichere und kundenfreundliche Lösungzur Abwicklung vom Kauf auf Rechnung.AfterPay ist bereits seit Ende Januar in den Takko FashionOnlineshop integriert, sodass die Kunden von Takko Fashion beimOnlineshopping bereits jetzt AfterPay als Zahlungsmethode auswählenund von dessen Vorteilen profitieren können. Im Vordergrund steht,den Kunden von Takko Fashion im Check-Out Prozess und danach eineinzigartiges Shopping-Erlebnis zu ermöglichen.Die positive Kauferfahrung des Kunden mit Takko endet somit nichtim Onlineshop, sondern wird durch AfterPay auch darüber hinaussichergestellt. Dies geschieht beispielsweise über die Integrationvon Produktbildern in der Rechnungsstellung, die Bereitstellung desKundenportals MyAfterPay.de mit wertvollen Features, wie z.B.One-click-Payment, kostenfreien Zahlpausen oder die Möglichkeit dervorzeitigen Retourenanmeldung. So schaffen Takko Fashion und AfterPayeine konsistente Customer Experience für den Endkunden.AfterPay bietet viele Vorteile für Kunden, aber auch Takko Fashionprofitiert von der Integration von AfterPay in seinen Onlineshop, daAfterPay nach entsprechenden Identitäts- und Bonitätsprüfungen dasgesamte Ausfallrisiko der Zahlungen übernimmt."Die Bekanntheit und Reichweite von Takko Fashion in Deutschlandist enorm hoch. Folglich freut es uns umso mehr, dass Takko FashionAfterPay als Zahlungslösung in seinem Onlineshop integriert hat",sagt Sebastian Kespohl, Vice President Client Success bei ArvatoFinancial Solutions. "Mit AfterPay haben die Kunden von Takko Fashionab sofort die Möglichkeit, bequem und sicher erst nach Erhalt derWare zu bezahlen.""Arvato Financial Solutions besitzt eine branchenübergreifende undinternational breit gefächerte Expertise - und wir freuen uns,unseren Kunden mit AfterPay eine kundenfreundliche, einfach zuhandhabende und sichere Lösung für den Rechnungskauf anbieten zukönnen," betont Frederic Jansen, Manager IT E-Commerce bei TakkoFashion.Zusätzlich zu AfterPay nutzt Takko Fashion auch weitere Produktevon Arvato Financial Solutions in einer integrierten Wertschöpfung.Mit der Lösung Aqount werden alle Prozesse um die weiteren Zahlartenim Takko Fashion Onlineshop von Arvato Financial Solutionsübernommen. "Bei Arvato Financial Solutions bekommen wir mehrere aufunsere Branche zugeschnittene Lösungen aus einer Hand. Das schätzenwir sehr, da wir dadurch Synergien nutzen und reibungsloseBackendprozesse sicherstellen können. Die Zusammenarbeit ist dabeistets transparent, partnerschaftlich und im Sinne des Endkunden", soJansen.Über AfterPay / Arvato Financial SolutionsAfterPay bietet Online-Händlern den abgesicherten Kauf aufRechnung, Lastschrift und Ratenzahlung in Deutschland, Österreich,der Schweiz, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, den Niederlandenund Belgien. Mehr als 6.000 Händler nutzen die Services von AfterPay.AfterPay ist ein Produkt von Arvato Financial Solutions.Arvato Financial Solutions ist ein global tätigerFinanzdienstleister und als Tochterunternehmen von Arvato zurBertelsmann SE & Co. KGaA zugehörig. Rund 10.000 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter bieten in 22 Ländern mit starker Präsenz in Europa,Amerika und Asien flexible Komplettlösungen für ein effizientes,internationales Management von Kundenbeziehungen und Zahlungsflüssen.Arvato Financial Solutions steht für professionelleOutsourcing-Dienstleistungen (Finance BPO) rund um den Zahlungsflussin allen Phasen des Kundenlebenszyklus - vom Risikomanagement überRechnungsstellung, Debitorenmanagement, Verkauf von Forderungen undbis zum Inkasso.Als Financial Solutions Provider betreut das Unternehmen fast10.000 Kunden, u. a. aus den Schwerpunktbranchen Handel/E-Commerce,Telekommunikation, Versicherungen, Kreditwirtschaft und Gesundheitund ist damit Europas Nummer 3 unter den integriertenFinanzdienstleistern.Mehr Informationen unter www.finance.arvato.comÜber Takko FashionTakko Fashion ist mit mehr als 1.900 Filialen in 17 Ländern einerder erfolgreichsten Fashion Discounter in Europa. Mit einemvielseitigen Sortiment an modischen Outfits zu einem optimalenPreis-Leistungs-Verhältnis erfüllt der Smart Discounter voll und ganzdie Ansprüche der modernen Familie. Über den Onlineshop takko.comkönnen Kunden rund um die Uhr die neuesten Trends von Takko Fashionshoppen.KontaktArvato Financial SolutionsDario Articopresse.afs@arvato.comPhone +49 (0)7221/5040-3060Fax +49 (0)7221/5040-3055http://finance.arvato.comTakko FashionKatharina Petermannpresse@takko.dePhone +49 (0)2504/923-564http://takko.comOriginal-Content von: AfterPay, übermittelt durch news aktuell