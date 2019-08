Mit Kundenbewertungen ohne Aufwand auf 16 Portalen werben (FOTO)

Essen (ots) -Der 11880.com Eintragsservice macht Unternehmen mit einemBewertungssiegel online sichtbarer.Mithilfe des Eintragsservices in Verbindung mit einem derBewertungsprodukte der 11880 Internet Services AG werben Unternehmenab sofort mit ihren Kundenbewertungen in Form eines Bewertungssiegelsautomatisch auf weiteren 16 Portalen.Das Werben mit Kundenbewertungen wirkt sich positiv auf dieKundengewinnung aus. Laut einer repräsentativen Umfrage von SplendidResearch* nutzen 75 Prozent der Deutschen gelegentlich einBewertungsportal, um ihre Kaufentscheidung zu treffen. DieKaufbereitschaft steigert sich zudem um 14 Prozent durch einplatziertes Internetsiegel und Produktbewertungen auf einerAngebotsseite.Der Eintragsservice der 11880 Internet Services AG ermöglicht esUnternehmen, ihre Daten auf über 25 Portalen (u.a. Bing, dialo.de,Facebook, Google, GoYellow und Stadtbranchenbuch) einheitlich,vollständig und aktuell zu halten. Eine einheitliche Darstellung derFirmeninformationen ist wichtig, um bei Suchmaschinen wie Google undBing sowie von Interessenten besser gefunden zu werden.Bei Firmen, die sowohl den Eintragsservice als auch dasBewertungsprodukt bewertungPRO oder bewertungPRO+ der 11880 InternetServices AG gebucht als auch einen Bewertungsdurchschnitt von 4,5oder besser haben, wird das Bewertungssiegel automatisch an 16Portale übermittelt.Neben der Einbindung des Bewertungssiegels können Kunden desEintragsservices zudem ihre bei der 11880.com gebuchte Jobanzeige inmehr als 16 Portalen ausspielen lassen. Die Reichweite ihrerJobanzeige wird dadurch erheblich gesteigert."Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sehen sich ständigmit zwei Themen konfrontiert: zum einen ihre Verkaufszahlen zusteigern bzw. neue Aufträge zu generieren und zum anderen kompetentesPersonal zu finden", weiß Dirk Amtsberg, Leiter desProduktmanagements bei der 11880 Internet Services AG. "Mit unseremEintragsservice und den weiteren Optionen helfen wir Unternehmerndabei, diese Herausforderungen zu stemmen."Informationen zum Eintragsservice sind zu finden unter:http://ots.de/bDC4gK.*SPLENDID RESEARCH GmbH: Online-Bewertungsportal Monitor 2019:https://www.splendid-research.com/de/online-bewertungsportale.html.Pressekontakt:11880 Internet Services AGProdukt PRJaya Hegelejaya.hegele@11880.com0201 8099 154Original-Content von: 11880 Internet Services AG, übermittelt durch news aktuell