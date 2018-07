Hamburg (ots) - Junge Start-ups wie Clark, Schutzklick oderFriendsurance zählen zu den bekanntesten deutschen Insurtechs undsorgen für frischen Wind in der Versicherungsbranche. Für denVerbraucher sind die digital agierenden Unternehmen aberaugenscheinlich noch ein Buch mit sieben Siegeln. Das zeigt die großeKundenbefragung "Versicherer des Jahres 2018", die das DeutscheInstitut für Service-Qualität im Auftrag des Nachrichtensenders n-tvdurchgeführt hat.Erfahrung mit Insurtechs verschwindend geringFast die Hälfte der befragten Kunden (46,3 Prozent) nutzen auchOnline-Angebote ihres Versicherers, etwa um Verträge digitalabzulegen. Damit ist die Innovationsfreude vieler Verbraucher aberbereits erschöpft: Von Insurtechs, Versicherungsdienstleister aufBasis digitaler Technologien, haben erst gut 28 Prozent der Befragtenschon einmal gehört. Neben der geringen Bekanntheit ist die Akzeptanzzudem verschwindend gering: Nur 2,5 Prozent der Befragten haben schoneinmal eine Insurtech-Lösung in Anspruch genommen.Die Leistungen der Insurtechs sind schon heute breit gefächert,wobei die meisten Start-up-Unternehmen den BereichVersicherungsvermittlung oder Vertragsverwaltung im Fokus haben. Fürinteressierte Verbraucher stellt sich deshalb kaum die Frage"Insurtech oder Versicherer?". Vielmehr bieten die digitalen Lösungeneinen Zusatznutzen, beispielsweise als eine Entscheidungshilfe beider Wahl individuell passender Versicherungen.Insurtechs bei einigen Versicherern hoch im Kurs"Es ist erstaunlich, dass trotz des Booms an Start-up-Gründungendigitale Versicherungslösungen vom Verbraucher bislang wenigregistriert und genutzt werden. Dabei haben viele etablierteVersicherunternehmen das Potenzial erkannt - es gibt schon zahlreicheKooperationen von traditionellen Versicherern mit Insurtechs. Kurz-bis mittelfristig werden Versicherte dadurch vermehrt digitaleLeistungen in Anspruch nehmen können", so Markus Hamer,Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.Ob die Versicherungskunden eine zunehmende Digitalisierungüberhaupt wünschen, steht aber auf einem anderen Blatt. DieTeilnehmer der Kundenbefragung "Versicherer des Jahres 2018" sehenInsurtechs mehrheitlich eher skeptisch: Die Frage "Können Sie sichvorstellen in den nächsten zwei Jahren Insurtechs zu nutzen?"beantworten über drei Viertel der Kunden (75,9 Prozent) mit "Nein".Zum HintergrundIn die Verbraucherbefragung "Versicherer des Jahres 2018", diesich auch mit Insurtechs befasste, flossen 5.072 Bewertungen vonPrivatkunden einer Versicherung ein. Im Fokus derOnline-Panel-Befragung stand die Zufriedenheit der Kunden mit demService, dem Preis-Leistungs-Verhältnis, der Qualität der Produktesowie der Transparenz und Verständlichkeit. Zudem flossenKundenärgernisse sowie die Bereitschaft zur Weiterempfehlung in dieGesamtbewertung ein. Weitere Informationen und Ergebnisse: onlineunter www.disq.de/2018/20180613-Versicherer-des-Jahres.html.Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt dasZiel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. DasMarktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweckunabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Rund1.500 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. DieLeitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannteMethoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einemTeam aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucherliefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seineKaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen fürdas eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut fürService-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medienund TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zumLeistungsspektrum des DISQ.Veröffentlichung nur unter Nennung der Quelle: Deutsches Institutfür Service-Qualität im Auftrag von n-tvPressekontakt:Martin SchechtelTel.: +49 (0)40 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell