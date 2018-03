Hamburg (ots) - Der Mobilfunknutzer von heute ist ausgesprochenpreisbewusst und versendet lieber Nachrichten statt zu telefonieren.Dabei schneiden die großen Netzbetreiber in der Kundengunst aktuellweniger gut ab, wie eine Befragung des Deutschen Instituts fürService-Qualität zeigt.Mobilfunk-Discounter in der Kundengunst vornDie Mobilfunkbranche erzielt ein gutes Kundenurteil und verbessertsich damit im Vergleich zur Vorstudie leicht (aktuell: 71,1 Punkte,2016: 69,0 Punkte). Neben vielen guten Anbietern gibt es aber aucheinige Unternehmen, die über ein befriedigendes Urteil nichthinauskommen. O2 belegt mit dem Gesamturteil "ausreichend" denletzten Platz. Vor allem die Mobilfunk-Discounter zählen ausKundensicht zu den attraktiven Anbietern; von den Netzbetreibern undResellern erzielt nur 1&1 das Qualitätsurteil "gut".Preissensible KundenBei der Anbieterwahl spielen die Kosten eine große Rolle: Einpreisgünstiger Tarif und die Aspekte Aktion/Angebot/Werbung werden amhäufigsten als Entscheidungsgrund genannt. Die Wahl istaugenscheinlich oft gut überlegt: Insgesamt sind rund 77 Prozent derNutzer mit den Preisen ihres Anbieters zufrieden. Etwas kritischerwerden noch die Kosten für das mobile Internet gesehen, die rund einDrittel der Kunden moniert.Nachrichten beliebter als GesprächeFast zwei Drittel der Befragten bekennen, täglich Nachrichten zuversenden, aber nur knapp 40 Prozent telefonieren täglich per Handyoder Smartphone. Die beliebteste Anwendung ist WhatsApp: Über 60Prozent der befragten Mobilfunkkunden würden darauf nicht mehrverzichten wollen.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts fürService-Qualität, bringt die Ergebnisse der Kundenbefragung auf denPunkt: "Einigen Anbietern gelingt eine attraktive Kombination ausgünstigen Preisen und gutem Service. So eröffnen sich gerade fürNetzbetreiber-Kunden Wechseloptionen."Die beliebtesten MobilfunkanbieterSieger und damit beliebtester Mobilfunkanbieter ist Aldi Talk(Qualitätsurteil: "gut"). Besonders zufrieden sind die Kunden mit denProdukten, etwa den Vertragsbedingungen und dem Tarifangebot. Inpuncto Preise und Service -zum Beispiel auch der Umgang mitBeschwerden - zählt Aldi Talk ebenfalls zu den Anbietern mit denzufriedensten Kunden. Von den Befragten äußern lediglich fünfProzent, das sie sich schon einmal über Aldi Talk geärgert haben.Darüber hinaus fällt die Weiterempfehlungsbereitschaft höher aus alsbei der gesamten Konkurrenz.Auf dem zweiten Rang folgt Smartmobil.de (Qualitätsurteil: "gut").Die Preise und der Service - vor allem die Beratungskompetenz -schneiden bei den Kunden im Wettbewerbsvergleich am besten ab. Auchdie Produkte, insbesondere das Tarifangebot, finden großen Zuspruchbei den Befragten. 94 Prozent der Kunden würden sich wieder fürdiesen Anbieter entscheiden.Den dritten Rang nimmt Blau ein (Qualitätsurteil: "gut"). DiePreise von Blau erzielen die zweithöchste Kundenzustimmung: 85Prozent der Befragten zeigen sich hiermit zufrieden. Zudem ist dieÄrgernisquote mit vier Prozent gering und dieWeiterempfehlungsbereitschaft stark ausgeprägt.Sieger in der Kategorie Netzbetreiber/Reseller ist 1&1 mit demQualitätsurteil "gut" (gesamt: Platz fünf). Die Zufriedenheit mit denPreisen ist bei 1&1 sogar noch deutlich höher als bei den meistenMobilfunk-Discountern. Unter den Netzbetreibern/Resellern ist derAnteil an Kunden mit einem Ärgernis hier am niedrigsten. Zudem belegt1&1 bei der Weiterempfehlungsbereitschaft unter allenMobilfunkanbietern Rang drei.In die Online-Befragung flossen insgesamt 1.820 Bewertungen vonPersonen ein, die in den letzten sechs Monaten die Dienste einesMobilfunkanbieters genutzt hatten. In der Einzelauswertung wurdenalle Unternehmen berücksichtigt, zu denen sich jeweils 100 Kundengeäußert hatten. Dies traf auf 18 Unternehmen zu. Im Mittelpunkt derPanel-Befragung standen die Meinungen der Verbraucher zu den AspektenProdukte, Preise und Service. Darüber hinaus flossen dieWeiterempfehlungsbereitschaft und Kundenärgernisse in dieGesamtwertung ein.Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt dasZiel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. DasMarktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweckunabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Rund1.500 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. DieLeitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannteMethoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einemTeam aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucherliefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seineKaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen fürdas eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut fürService-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medienund TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zumLeistungsspektrum des DISQ.Veröffentlichung nur unter Nennung der Quelle: Deutsches Institutfür Service-QualitätPressekontakt:Martin SchechtelTel.: +49 (0)40 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell