Kundenbefragung: Marken Töpfe und Pfannen 2018 / Hohe Zufriedenheit mit Produktqualität und Preis-Leistungs-Verhältnis - Beliebteste Marke ist Schulte-Ufer

Hamburg (ots) - Wer in den Küchen deutscher Haushalte denKochlöffel schwingt, vertraut häufig den Produkten renommierterHersteller. In puncto Töpfe und Pfannen ist bei den Kunden dasMarkenbewusstsein ausgeprägt, wie eine aktuelle Befragung desDeutschen Instituts für Service-Qualität zeigt.Hohe KundenzufriedenheitDie Kunden vergeben für die Töpfe und Pfannen der Markenherstellerinsgesamt ein gutes Qualitätsurteil, zwei Marken erzielen sogar einsehr gutes Ergebnis. Gerade in den wichtigsten Bereichen werden guteNoten erzielt: So zeigen sich insgesamt rund 92 Prozent derBefragungsteilnehmer mit der Produktqualität eher oder sehrzufrieden. Ein positives Ergebnis erzielt auch dasPreis-Leistungs-Verhältnis, mit dem sich fast 84 Prozent derVerbraucher zufrieden zeigen.Langlebigkeit als wichtiges KaufkriteriumBei fast jedem vierten Kunden ist die Langlebigkeit einmitentscheidender Grund bei der Auswahl der Töpfe und Pfannen unddamit viel wichtiger als beispielsweise ein günstiger Preis, dennicht einmal jeder zehnte Befragte als Kaufgrund anführt. DieLanglebigkeit ist drüber hinaus auch der am häufigsten genannte Grundfür eine positive Erfahrung der Kunden mit den Produkten derbewerteten Marke.Nachhaltige KaufentscheidungFast jeder zweite Verbraucher hat für sein Markenprodukt 75 Eurooder mehr investiert. Dafür sind die Töpfe und Pfannen aber lange imEinsatz - bei über 46 Prozent der Befragten schon seit drei Jahrenoder länger. Erfreulich zudem: Lediglich knapp sieben Prozent derBefragten geben an, bereits eine negative Erfahrung mit denbewerteten Töpfen oder Pfannen gemacht zu haben. In diesen relativseltenen Fällen sorgen dann schlechte Produkteigenschaften und einhoher Preis am ehesten für Kundenfrust.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts fürService-Qualität, bringt die Ergebnisse der Kundenbefragung auf denPunkt: "Für gute Qualität greifen Kunden oft auch etwas tiefer in dieTasche. Die Investition lohnt sich in vielen Fällen, wie dielangjährige Nutzungsdauer und die Zufriedenheit mit demPreis-Leistungs-Verhältnis zeigen."In der Kundengunst vornSieger und damit beliebteste Marke ist Schulte-Ufer(Qualitätsurteil: "sehr gut"). Die Produktqualität beurteilensämtliche Kunden positiv; fast die Hälfte der Verbraucher bekundet,hiermit sogar sehr zufrieden zu sein. Auch dasPreis-Leistungs-Verhältnis wird außerordentlich gut bewertet: 97,5Prozent der Befragten zeigen sich hiermit zufrieden oder sehrzufrieden. Das Image der Marke stellt sich ebenfalls als Stärkeheraus. Mit knapp vier Prozent ist darüber hinaus der Anteil anBefragten mit erlebten Ärgernissen sehr gering.Auf Rang zwei platziert sich Fissler, ebenfalls mit demQualitätsurteil "sehr gut". Eine große Stärke ist dasPreis-Leistungs-Verhältnis: Der Anteil an positiven Bewertungen vonKunden dieser Marke liegt bei gut 96 Prozent. Insgesamt sehr guteKundenurteile erzielen auch die Bereiche Produktqualität undProduktsortiment. Darüber hinaus zählt Fissler zu den drei führendenMarken in puncto Image.Den dritten Rang nimmt WMF ein (Qualitätsurteil "gut"). Die Kundenzeigen sich im Vergleich am zufriedensten mit der Produktqualität:Sämtliche Bewertungen fallen hierzu positiv aus. Auch das Image wirdsehr positiv wahrgenommen - WMF steht aus Sicht der Befragten ammeisten für Qualität, Bekanntheit, Sympathie und ansprechendeImagewerbung. Zudem äußern die Kunden bei dieser Marke die größteWeiterempfehlungsbereitschaft.In die Online-Befragung flossen insgesamt 1.601 Bewertungen vonVerbrauchern ein, die in den letzten sechs Monaten regelmäßig eigeneTöpfe und/oder Pfannen verwendet haben. Im Mittelpunkt derPanel-Befragung standen die Meinungen der Kunden zu den AspektenPreis-Leistungs-Verhältnis, Produktqualität, Image der Marke undProduktsortiment. Zudem flossen Kundenärgernisse und dieWeiterempfehlungsbereitschaft in das Gesamtergebnis ein. In derEinzelauswertung wurden alle Töpfe- und Pfannen-Markenberücksichtigt, zu denen sich jeweils 80 Kunden geäußert hatten. Diestraf auf 18 Marken zu. 