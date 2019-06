Hamburg (ots) - Der Service und auch das Leistungsangebot derKrankenkassen werden überwiegend positiv gesehen. Zuviel Bürokratieund mangelnde Transparenz sind dagegen aus Sicht der Versichertenzwei Schwachpunkte. Das zeigt eine aktuelle Befragung des DeutschenInstituts für Service-Qualität.Bürokratie sorgt für Frust bei VersichertenDie Zufriedenheit der gesetzlich Versicherten hält sich inGrenzen: Nur sieben der 21 Krankenkassen erzielen ein gutes Ergebnis,die weiteren schneiden lediglich "befriedigend" ab. Dabei bewerten 29Prozent der Befragten die Transparenz ihrer Krankenkasse, etwa beiden Versicherungsbedingungen, nicht positiv. Und fast ein Drittel derVersicherten empfindet die Abläufe bei Anträgen bzw. Kostenübernahmenals zu bürokratisch. Neben der langen Bearbeitungszeit von Anträgenist auch die ausbleibende oder (zu) geringe Kostenerstattung einhäufig genannter Ärgernisgrund.Service als SchlüsselfaktorFür die Wahl der Krankenkasse sind häufig ein attraktivesBonusprogramm sowie ein guter Kundenservice wichtige Kriterien.Erfreulich: Rund drei Viertel der Befragten zeigen sich mit demService zufrieden. Dies kann auch die geringe Wechselbereitschafterklären - der Großteil der Befragungsteilnehmer (78,3 Prozent) hatnoch nie die Krankenkasse gewechselt und plant auch keineVeränderung. Angesichts der Diskussionen um eine Zwei-Klassen-Medizinüberraschend: Wenn eine freie Wahlmöglichkeit bestünde, würden sichnur gut 13 Prozent der gesetzlich Versicherten für eine privateKrankenversicherung entscheiden.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts fürService-Qualität: "Die oft hohe Zufriedenheit der Versicherten mitdem Service und auch der Zuverlässigkeit ist nur eine Seite derMedaille. Das Ergebnis der Befragung spiegelt auch wider, dass es beiden Krankenkassen noch ein deutliches Verbesserungspotenzial gibt,insbesondere in puncto Transparenz und Bürokratieabbau."Die beliebtesten KrankenkassenSieger und damit beliebteste Krankenkasse ist die SBKSiemens-Betriebskrankenkasse (Qualitätsurteil: "gut"). DasUnternehmen überzeugt die Versicherten insbesondere hinsichtlich desLeistungsangebots und der Zuverlässigkeit und erhält hier imAnbietervergleich jeweils die besten Bewertungen. Zudem fällt derAnteil an Befragten, die über ein Ärgernis berichten, mit fünfProzent am geringsten aus. Das zweitbeste Ergebnis beim Service undeine hohe Weiterempfehlungsbereitschaft tragen ebenfalls zumpositiven Gesamtbild der SBK bei.Auf Rang zwei positioniert sich die Techniker Krankenkasse,ebenfalls mit dem Qualitätsurteil "gut". Beim Service und derTransparenz erzielt die TK die höchste Kundenzufriedenheit allerKrankenkassen; der Service schneidet sogar mit "sehr gut" ab. DieBereitschaft der Versicherten, ihre Krankenkasse weiterzuempfehlen,ist hier mit einem Net Promoter Score von +51,0 zudem am stärkstenausgeprägt.Den dritten Rang belegt Knappschaft (Qualitätsurteil: "gut"). Hochist hier beispielsweise die Zufriedenheit mit der Transparenz: Über85 Prozent der Bewertungen fallen hierzu positiv aus. Darüber hinausverfügt die Krankenkasse aus Sicht ihrer Mitglieder über ein gutesLeistungsangebot und der Anteil an Befragten mit Ärgernissen fälltmit sechs Prozent gering aus.In die Online-Befragung flossen insgesamt 2.344 Bewertungen vonPersonen ein, die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichertsind. Im Mittelpunkt der Panel-Befragung standen die Meinungen derVersicherten zu den Aspekten Service, Leistungsangebot,Zuverlässigkeit sowie Transparenz. Zudem flossen dieWeiterempfehlungsbereitschaft und Kundenärgernisse in dieGesamtwertung ein. In der Einzelauswertung wurden alle Unternehmenberücksichtigt, zu denen sich jeweils 100 Kunden geäußert hatten.Dies traf auf 21 von insgesamt 31 bewerteten Krankenkassen zu.Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt dasZiel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. DasMarktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweckunabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Über2.000 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. DieLeitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannteMethoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einemTeam aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucherliefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seineKaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen fürdas eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut fürService-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medienund TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zumLeistungsspektrum des DISQ.Veröffentlichung unter Nennung der Quelle:Deutsches Institut für Service-QualitätPressekontakt:Martin SchechtelTel.: +49 (0)40 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell