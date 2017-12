Hamburg (ots) - Pulver anrühren, genießen und ruck, zuck abnehmen- glaubt man der Werbung, ist es heutzutage ein Kinderspiel, seinKörpergewicht zu reduzieren. Nutzer mit einschlägigen Erfahrungenschätzen Diätprodukte aber oft als zu teuer und wenig wirksam ein.Das zeigt eine aktuelle Verbraucherbefragung des Deutschen Institutsfür Service-Qualität.Vier Diätprodukt-Marken "befriedigend"Die Zufriedenheit mit den Diätprodukte ist relativ gering: ImDurchschnitt bewerten Kunden die von ihnen verwendeten Markenproduktemit "ausreichend"; nur vier von elf Marken erreichen einbefriedigendes Gesamturteil. Am kritischsten wird die Wirksamkeitgesehen: Rund 61 Prozent geben zur Wirkung ihres Diätprodukts keinpositives Urteil ab; sehr zufrieden sind hiermit nicht einmal sechsProzent der Befragten.Der Wunsch zum Abnehmen hat seinen Preis: Während einer Diätphasegeben rund 88 Prozent der befragten Verbraucher mindestens 25 Europro Monat für die Schlankheitsprodukte aus - fast jeder Fünfte sogardeutlich mehr. Das Ergebnis steht jedoch häufig nicht in Relation zuden Ausgaben: So äußern 60 Prozent der Befragungsteilnehmer, dass siemit dem Preis-Leistungs-Verhältnis nicht zufrieden sind.Bescheidener Erfolg, häufig Jojo-EffektWieviel nimmt man mit Diätprodukten ab? Die Aussage der befragtenVerbraucher ernüchtert: Mehr als ein Drittel hatte während derEinnahmezeit gar kein Gewicht verloren, bei weiteren rund 26 Prozentzeigte sich die Waage wenig beeindruckt und vermeldete ein um maximalzwei Kilogramm reduziertes Körpergewicht. Bei aller Kritik: DieMehrheit der Kunden bewertet sowohl das Markenimage als auch denBereich Information und Aufklärung der Hersteller positiv.Immerhin haben auch fast zwei Drittel der Befragten mit ihremDiätprodukt an Gewicht verloren. Nur bei knapp 18 Prozent derVerbraucher hielt diese Wirkung aber an - häufig tritt dervielzitierte Jojo-Effekt auf. "Wunder sollte man von Diätproduktennicht erwarten. Wer kurzfristig abnehmen möchte, kann Erfolgeerzielen. Für einen nachhaltigen Abnehmerfolg ist aber oft mehrnötig, etwa eine Ernährungsumstellung und regelmäßige Bewegung", soMarkus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts fürService-Qualität.Die beliebtesten Diätprodukt-MarkenSieger und damit beliebteste Diätprodukt-Marke ist Modifast. DieWirksamkeit der Produkte erreicht den im Vergleich höchstenZufriedenheitswert; auch das Angebot schneidet gegenüber denMitbewerbern besser ab. Zudem bewerten die Verbraucher dasPreis-Leistungs-Verhältnis mit am besten. Nur ein geringer Anteil anBefragten hat sich schon einmal über die Marke geärgert. Außerdemfällt die Weiterempfehlungsbereitschaft mit am höchsten aus.Auf dem zweiten Rang folgt Yokebe. Die Wirksamkeit der Produkteschätzen die Kunden am zweitbesten ein. Im Hinblick auf dasPreis-Leistungs-Verhältnis und das Angebot platziert sich die Markejeweils unter den Top 3. Der Anteil an Kunden, die über ein Ärgernisberichten, liegt bei Yokebe wie bei Modifast nur bei gut sechsProzent - einen besseren Wert erreicht keine andere Marke.Den dritten Rang belegt Kneipp. Beinahe 81 Prozent der befragtenKunden sind mit den Informationen und der Aufklärung des Anbieterszufrieden - der Bestwert unter den bewerteten Marken. Auch in Bezugauf das Image liegt Kneipp vorn, wobei die Befragten der Marke hoheSympathiewerte zuschreiben. Die Wirksamkeit erzielt die dritthöchsteKundenzustimmung.In die Online-Befragung flossen insgesamt 1.315 Bewertungen vonPersonen ein, die in den vergangen 24 Monaten ein Diätproduktverwendet hatten. In der Einzelauswertung wurden alle Markenberücksichtigt, zu denen sich jeweils 80 Kunden geäußert hatten. Diestraf auf 11 von insgesamt 63 bewerteten Diätprodukt-Marken zu. ImMittelpunkt der Panel-Befragung standen die Meinungen der Verbraucherzu den Aspekten Wirksamkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Image derMarke, Information und Aufklärung sowie Angebot. Zudem flossen dieWeiterempfehlungsbereitschaft und Kundenärgernisse in dieGesamtwertung ein.Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt dasZiel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. DasMarktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweckunabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Rund1.500 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. DieLeitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannteMethoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einemTeam aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucherliefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seineKaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen fürdas eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut fürService-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medienund TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zumLeistungsspektrum des DISQ.Veröffentlichung nur unter Nennung der Quelle: Deutsches Institutfür Service-QualitätPressekontakt:Martin SchechtelTel.: +49 (0)40 / 27 88 91 48 - 20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell