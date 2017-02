Kunden haben gewählt: EDEKA ist Deutschlands Nummer 1 für Obst und Gemüse

Hamburg (ots) -- "Retail Award 2017" geht an die EDEKA Supermärkte- Verbraucher geben Bestnoten für Obst- und Gemüseabteilungen- EDEKA überzeugt mit Auswahl, Präsentation und kompetentenMitarbeiternAuch im vierten Jahr in Folge bleiben die EDEKA Supermärkte beim"Retail Award" des Fruchthandel-Magazins ungeschlagen und sichernsich den Sieg in der Hauptkategorie "LEH Food Vollsortimenter". Rund9.000 Haushalte nahmen an der bundesweiten repräsentativen Befragungdes Marktforschungsinstituts GfK teil und vergaben beste Bewertungenfür die Obst- und Gemüseabteilungen von EDEKA. Die Kundenberücksichtigten dabei Kriterien wie eine attraktive Auswahl inoptimaler Qualität, die Beratungskompetenz und das Vertrauen oderauch die Präsentation der Waren und das Preis-/Leistungsverhältnis.Der Preis wird zum Auftakt der weltgrößten Obst- und GemüsemesseFRUIT LOGISTICA in Berlin verliehen."Die Auszeichnung ist sehr wertvoll für uns, denn sie stammt vonder anspruchsvollsten Jury: unseren Kunden", so Markus Mosa,Vorstandsvorsitzender der Hamburger EDEKA AG. "Sie zeigt, dass unsereselbstständigen Kaufleute die Wünsche unserer Kunden genau kennen -und mit individuell gestalteten Obst- und Gemüseabteilungen sowieeiner umfangreichen Auswahl, täglicher Frische und höchsterBeratungsleistung darauf eingehen." Neben dem attraktiven Angebotlobten die Befragten insbesondere die Gestaltung der Abteilung unddas Vertrauen in die Produkte. Auch die Beratung und der Service derMitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden von den Kundenüberdurchschnittlich positiv bewertet.Das sensible Frischesegment gehört für die Kaufleute zu denwichtigsten Aushängeschildern im Wettbewerb. Eine gut sortierte undgepflegte Obst- und Gemüseabteilung mit einem auf die Kundenwünschevor Ort abgestimmten Mix aus Exoten, regionalen und Bio-Artikelnsowie Convenience-Angeboten ist die Visitenkarte eines jeden Marktes.Sie sorgt für den entscheidenden ersten Eindruck der Kunden undspiegelt die Lebensmittelexpertise des Marktes wider. EDEKAFruchtkontor: Qualität und Frische aus erster Hand Basis derEDEKA-Obst- und Gemüseabteilungen ist das EDEKA Fruchtkontor mitsechs Beschaffungskontoren und drei eigenen Logistikplattformen imIn- und Ausland. Über 250 Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Märktedes EDEKA-Verbunds mit bestem Obst und Gemüse versorgt werden -sowohl im Markenbereich als auch mit Eigenmarken wie EDEKA, EDEKABio, EDEKA SELECTION und GUT&GÜNSTIG. In den vergangenen Jahren hatdas Fruchtkontor als Vorreiter im Markt zahlreicheNachhaltigkeitsstandards gesetzt - etwa beim Anbau von Bananen oderaktuell auch von Zitrusfrüchten.Das Fruchtkontor importiert aus 95 Ländern und setzt dabei auflangfristige und von Vertrauen geprägte Zusammenarbeit mit denLieferanten. Auf diese Weise sind die Experten eng in dieProduktionsberatung einbezogen und können so die hohe Qualität dergelieferten Produkte jederzeit gewährleisten. Ergänzt werden dieSortimente durch lokale Produkte, die die selbstständigen Kaufleutedirekt vor Ort bei den Erzeugern kaufen. Dieses Angebot sorgt nichtnur für eine besonders frische und vielfältige Auswahl, sondern auchfür kurze Transportwege und eine Stärkung der heimischen Wirtschaft.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägtenEDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreierStufen: Bundesweit verleihen rund 4.000 selbstständige KaufleuteEDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolledes Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht.Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüberhinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen.Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der HamburgerEDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wiedie erfolgreiche Kampagne 'Wir lieben Lebensmittel'. Von hiererfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wiebeispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zurEntwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit demTochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinauserfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breiteLeistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2015mit rund 11.400 Märkten und 346.800 Mitarbeitern einen Umsatz von48,4 Mrd. Euro. Mit rund 16.800 Auszubildenden ist EDEKA einer derführenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationMitarbeiter- und MedienkommunikationNew-York-Ring 622297 HamburgTel. 040 / 6377 - 2182Fax: 040 / 6377 - 2971E-Mail: presse@edeka.deOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell