Kunden der Herstellerbanken bleiben Fahrzeugmarke und Händler am häufigsten treu

Köln (ots) - Mehr als jeder zweite Kunde der Herstellerbankenentscheidet sich wieder für die gleiche Automarke /Herstellerverbundene Finanzdienstleistungen haben positiven Einflussauf gewählte Fahrzeugausstattung, Haltedauer und Markenpräferenz /Kunden haben Gesamtkosten ihrer Mobilität im Fokus / DigitaleVertriebskanäle auf dem VormarschKundentreue ist heute ein zentraler Erfolgsfaktor für alle Akteureder Automobilwirtschaft. Eine aktuelle Studie der puls Marktforschungim Auftrag des Branchenverbands "Banken der Automobilwirtschaft(BDA)" zeigt jetzt: Kunden der herstellerverbundenen Autobanken sindgegenüber ihrer Fahrzeugmarke und auch ihrem Autohändler amloyalsten. So bleibt beispielsweise über die Hälfte derHerstellerbankkunden (54%) ihrer Fahrzeugmarke treu. Bei Kundenanderer Banken und Barzahlern sind dies nur 40 bzw. 43 Prozent. Fürdie repräsentative Studie wurden über 1.300 Autokäufer befragt.Positiver Einfluss auf Fahrzeugwahl"Finanzdienstleistungen haben heute entscheidenden Einfluss aufdie Fahrzeugwahl der Verbraucher", schildert Dr. Peter Renkel,Verbandsgeschäftsführer der Banken der Automobilwirtschaft (BDA).Kunden der herstellerverbundenen Banken und Leasinggesellschaftenstatten ihr Fahrzeug nicht nur besser aus (44%), sie können häufigauch ein größeres Modell fahren als gedacht (30%) und kaufen das neueFahrzeug früher als ursprünglich geplant (27%). Darüber hinaus könnensich vier von zehn Gebrauchtwageninteressenten aufgrund attraktiverFinanzierungs- oder Leasingangebote doch einen Neuwagen leisten.Schnellerer Fahrzeugumschlag für Hersteller und HandelLaut Studie erhöhen Finanzdienstleistungen den Fahrzeugumschlagfür Hersteller und Handel signifikant. Kunden der Herstellerbankennutzen ihr Fahrzeug aktuell durchschnittlich 5,2 Jahre, Leasingkundennur 4,3 Jahre. Bei Barzahlern hingegen ist die Fahrzeughaltedauer mit6,9 Jahren deutlich länger. "Dank budgetgerechter Monatsraten fahrenAutobankkunden somit auch stets Fahrzeuge auf sicherheitstechnischund ökologisch neuestem Stand", erläutert Dr. Renkel.Einfluss auf Markenpräferenz der KundenDer hohe Stellenwert automobiler Finanzdienstleistungen wirdbereits im Informationsverhalten der Verbraucher deutlich. Fast dieHälfte (47%) der Leasing- und Finanzierungskunden beschäftigt sichbereits vor der Auswahl der Fahrzeugmarke mit der Frage nach demrichtigen Finanzierungspartner. Damit sind attraktiveFinanzdienstleistungsangebote bereits in einer frühen Phase desKaufprozesses von höchster Bedeutung und können sogar ausschlaggebendfür die Markenwahl der Verbraucher sein.Kunden haben Gesamtkosten der Mobilität im BlickDie automobilen Bedürfnisse der Kunden haben sich in den letztenJahren deutlich gewandelt. "Bei der Fahrzeuganschaffung steht immerweniger der Kaufpreis des Fahrzeugs im Mittelpunkt, sondern vielmehrdie monatliche Belastung bzw. die Gesamtkosten der Mobilität", so Dr.Renkel. "Die Herstellerbanken haben diesen Trend frühzeitig erkanntund als erste Bankengruppe ihr Produktportfolio systematisch umautonahe Dienstleistungen erweitert." Mehr als jeder zweite Kundeentscheidet sich heute über die Finanzierung oder den Leasingvertraghinaus für weitere Service- und Versicherungsleistungen rund um daseigene Fahrzeug. Zu den gefragtesten Mobilitätsdienstleistungenzählen der Studie zufolge "Inspektion / Kundendienst", "Mobilitäts-und Pannenservice" sowie "Garantieverlängerung" für das Fahrzeug. Dieentsprechenden Angebote der Herstellerbanken machen Mobilität für denKunden zu einer transparenten sowie kalkulierbaren Größe und schützenvor finanziellen Risiken.Digitale Vertriebskanäle auf dem VormarschFür die Kunden der Autobanken ist der Präsenzhandel unverändertder zentrale Kontaktpunkt, um sich über Finanzdienstleistungen beider Fahrzeuganschaffung zu informieren. Digitale Kanäle gewinnen imAutomobilvertrieb jedoch rasant an Bedeutung. Bei derFahrzeuganschaffung erwarten Kunden heute das kompletteAngebotsportfolio sowie entsprechende Finanzdienstleistungen online.Fast die Hälfte der befragten Kunden (48%) kann sich bereitsvorstellen, ein zukünftiges Neufahrzeug online zu bestellen sowieauch die passende Finanzdienstleistung direkt online abzuschließen."Alle Marktteilnehmer sind herausgefordert, mit den sich schnellverändernden Kundenbedürfnissen Schritt zu halten", erklärtVerbandsgeschäftsführer Dr. Renkel. "Um entsprechendeWachstumspotenziale zu nutzen, werden die Herstellerbanken diebestmögliche Verzahnung von Online- und Offline-Angeboten weitervorantreiben - im engen Schulterschluss mit Herstellern undAutomobilhandel."Die ausführlichen Studienergebnisse "Automobilbanken 2019" findenSie unter www.autobanken.de/publikationenPressekontakt:Marius M. RechenbachTel.: +49 (0) 221 - 71 61 88 23Email: m.rechenbach@autobanken.deWeb: www.autobanken.deOriginal-Content von: Banken der Automobilwirtschaft (BDA), übermittelt durch news aktuell