Den Kunden im Fokus / WAGO gewinnt German Brand Award in Gold (FOTO)

Minden (ots) -"Eine mutige 180°-Wende, die das Unternehmen weg vom HiddenChampion hin zur Marke geführt hat und damit deutlich gestärkt habendürfte - vorbildlich", mit dieser Jury-Begründung ging derdiesjährige "German Brand Award in Gold" in der Kategorie "IndustryExcellence in Branding" an die Mindener WAGO-Gruppe. Die Auszeichnungfür erfolgreiche Markenführung wird vom Rat für Formgebung und demGerman Brand Institute vergeben - 2018 kürte die Expertenjury dieSieger aus über 1.250 Einreichungen.WAGO, führender Anbieter der Verbindungs- undAutomatisierungstechnik, überzeugte durch eine konsequenteMarkenführung und einen ganzheitlichen Markenauftritt. DasUnternehmen hat in den letzten Jahren in einem systematischen Prozesseine neue Markenpositionierung erarbeitet, bei der bereits gelebteMarkenwerte noch sichtbarer und für den Kunden erlebbarer werden.Dazu gehört nicht nur ein neues Corporate Design, das an allenTouch-Points wie Website, Social-Media-Kanälen oder Messeauftrittenumgesetzt wurde, sondern auch eine inhaltliche Neuausrichtung, dieKundenbedürfnisse noch stärker in den Mittelpunkt stellt. "Unser Zielist es, unseren Kunden inspirierende, optimale Marktleistungen zubieten. Dazu gehört neben unseren Produkten und Services auch einedialogorientierte, individuelle Kommunikation. So werden wir unsererMission, Verbindungen und damit auch unsere Kunden zu stärken,gerecht", erklärte Sarah Tegeler, Head of Brand Management, im Rahmender Preisverleihung in Berlin."Unsere Vision ist es, das Rückgrat der intelligent vernetzen Weltzu sein. Das hat technologische Aspekte, meint aber auch in Zeitenzunehmender Komplexität als verlässlicher Partner den Kunden zuunterstützen. Der Brand-Award zeigt, dass wir mit unserer neuenPositionierung dieser Vision wieder ein Stück näher gekommen sind",so Chief Marketing Officer & Chief Digital Officer Christian Sallach."Produkte werden heute zunehmend vergleichbarer - um sich zudifferenzieren, braucht es eine starke Marke, die zu einementscheidenden Erfolgsfaktor wird. Ich freue mich, dass die Juryunseren Weg dorthin mit dieser Auszeichnung honoriert hat."Über WAGODie WAGO-Gruppe zählt zu den international richtungweisendenAnbietern der Verbindungs- und Automatisierungstechnik sowie derInterface-Electronic. Im Bereich der Federklemmtechnik ist dasfamiliengeführte Unternehmen Weltmarktführer. Seit seiner Gründung1951 ist WAGO stetig gewachsen und beschäftigt heute weltweit etwa8.000 Mitarbeiter, davon mehr als 3.500 in Deutschland am Stammsitzim ostwestfälischen Minden und im thüringischen Sondershausen. ImJahr 2017 betrug der Umsatz 862 Millionen Euro.Pressekontakt:WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KGTina NoltingCorporate MarketingContent | Regional- und WirtschaftspressePhone: +49 571 887 - 77689Fax: +49 571 887 - 877689E-Mail: tina.nolting@wago.comHansastraße 2732423 MindenDeutschlandwww.wago.comOriginal-Content von: WAGO Gruppe, übermittelt durch news aktuell