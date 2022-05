Kund*innen sparten 2,2 Mrd. Euro durch Kreditvergleich

München (ots) -- Verbraucher*innen sparten allein 2021 mit Kreditvergleich 357 Millionen Euro- Zinsen für Online-Kredite 37 Prozent niedriger als der bundesweite DurchschnittszinsVerbraucher*innen, die in den vergangenen Jahren online Konsumentenkredite verglichen haben, profitierten von deutlich geringeren Zinskosten im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. Kund*innen sparten mit einem Kreditvergleich 2,2 Milliarden Euro Zinskosten innerhalb von zehn Jahren und über 357 Millionen Euro im Jahr 2021. Das zeigt eine aktuelle CHECK24-Analyse unter Verwendung der Studienergebnisse des Forschungsinstituts IPRI. Dabei wurden die Zahlen der Zinsstatistik der Deutschen Bundesbank mit jedem Kreditabschluss, der seit 2011 über CHECK24 getätigt wurde, abgeglichen.1)"Bei der Hausbank vor Ort bekommen Verbraucher*innen nur selten das günstigste Kreditangebot", sagt Dr. Stefan Eckhardt, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Unsere Untersuchung zeigt, dass Verbraucher*innen mit einem Onlinevergleich die eigenen Zinskosten drastisch reduzieren können."Zinsen für Online-Kredite 37 Prozent niedriger als der bundesweite DurchschnittszinsGrund für die Ersparnisse sind die großen Zinsunterschiede zwischen einzelnen Kreditangeboten. CHECK24-Kund*innen erhielten 2021 Kredite zu einem durchschnittlichen Effektivzins von 3,49 Prozent.2) Das sind 37 Prozent weniger, als Kreditnehmer*innen durchschnittlich in Deutschland zahlen (5,53 Prozent eff. p. a.).3)"Die Zinsunterschiede kommen durch unterschiedliche Annahmerichtlinien und Vorgaben der Banken und Vermittler zustande", sagt Dr. Stefan Eckhardt. "Sollte die Europäische Zentralbank im Juli die Einlagenzinsen erhöhen, werden auch die Ratenkreditzinsen steigen."In den vergangenen Jahren sind Zinsen für Ratenkredite deutlich gesunken. Das könnte sich im Jahresverlauf 2022 ändern."Uns steht vermutlich eine Zinswende bevor", sagt Dr. Stefan Eckhardt. "Allerdings erhöhen nicht alle Banken im Gleichschritt die Zinssätze. Wer auf Kreditsuche ist, sollte deshalb immer mehrere Angebote einholen und Konditionen vergleichen."Digitaler Kreditabschluss spart den Gang zur Post- oder BankfilialeSeit Anfang 2017 ermöglicht CHECK24 die komplett digitale Aufnahme eines Kredits. Die eigenhändige Unterschrift und das postalische Verschicken des Kreditvertrags an die Bank sind damit nicht mehr nötig. Auch die Identitätsprüfung geschieht von zu Hause aus, per digitalem Ident-Verfahren - das ist gerade in Corona-Zeiten nicht nur bequem, sondern auch sicher.Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300 Kreditexpert*innen persönlichBei allen Fragen zu Konsumentenkrediten beraten über 300 CHECK24-Kreditexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oder E-Mail.1)Quelle: IPRI International Performance Research Institute gemeinnützige GmbH. Die verwendeten Daten für die Jahre 2011 bis 2020 beruhen auf der Studie "Kundenersparnis bei Konsumentenkrediten - 2020", München und Stuttgart, 12.2.2021, weitere Informationen unter https://ots.de/wHOJZ1; die Ersparnis für das Jahr 2021 erfolgt nach eigener Berechnung unter Verwendung der gleichen Analysegrundlage2)Basis: nach Volumen gewichteter, durchschnittlicher effektiver Jahreszins aller 2021 über CHECK24 abgeschlossenen Kredite3)Quelle: Zinsstatistik der Deutschen Bundesbank - effektiver Jahreszins einschließlich Kosten für Konsumentenkredite an private Haushalte, Gewichtung nach Neugeschäftsvolumina (eigene Berechnung)Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. 