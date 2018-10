An die Kultusministerkonferenz: Recht der Eltern auf einen Ganztagsschulplatz zeitnah umsetzen

Hofheim (ots) - Mit dieser Forderung reagiert der Verband auf dieaktuellen Ergebnisse der Kultusministerkonferenz. Die Kultusministermöchten im Rahmen einer Bund-Länder AG den Ausbau ganztägigerBildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalterdiskutieren. Aus der Sicht des Ganztagsschulverbandes ist das zu kurzgegriffen, denn viele Eltern haben jetzt schon mit großenBetreuungsproblemen zu kämpfen. Das Recht auf einenGanztagsschulplatz soll hingegen zeitnah umgesetzt werden."Die statistisch erwiesene Betreuungslücke von mehr als 330.000Plätzen in 7 Jahren schließen zu wollen spricht nicht für großenEhrgeiz, aber immerhin will man die Betreuungslücke schließen. Vielbedeutender ist jedoch, was ignoriert wird, nämlich dass es nur fürca. 12% der Schülerinnen und Schüler einen Platz an einer vollausgebauten Ganztagsschule gibt, während 60% der Eltern sich einensolchen Platz für ihr Kind wünschen", wie Rolf Richter, der 1.Vorsitzende des Ganztagsschulverbandes, verdeutlicht.Bildungsfortschritte durch eine bessere Bildung mit dem Ausbaurhythmisierter Ganztagsschulen in gebundener Konzeption und einem"Plus" an Bildung rücken für den Ganztagsschulverband so in eineweite Ferne.Ergebnisse aus der ForschungDas Deutsche Institut für internationale pädagogische Forschungverdeutlichte bei der Vorstellung des Bundesbildungsberichtes 2018 imHinblick auf das schlechte Abschneiden der deutschen Schülerinnen undSchüler bei internationalen Bildungsvergleichstests und dieandauernde soziale Auslese hierzulande: "Ein Ganztag kann ja nur dannkompensatorisch auf unerwünschte Zusammenhänge wirken, wenn er mitFörderangeboten verbunden wird."Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey betonte zwar: "Wennaus dem Kita-Kind ein Erstklässler wird, dann bekommen viele Elternein Betreuungsproblem: Dann nämlich, wenn das Kind schon mittags vorder Tür steht, weil die Grundschule nach dem Unterricht keineNachmittagsbetreuung anbietet. ... Die fehlenden Plätze erschwerenvielen Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Deshalb mussder Rechtsanspruch für die Ganztagsbetreuung der nächste Schrittsein, um eine gute Betreuung von Kindern sicherzustellen. Das hilftden Eltern, verbessert aber zugleich auch die Bildungs- undTeilhabechancen der Kinder." Wie die Bildungs- und Teilhabechancendurch die erweiterte und freiwillige Betreuung in der Grundschuleverbessert werden sollen, bleibt das Geheimnis derFamilienministerin.Auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek berücksichtigt nureinen Teil der Forschungsergebnisse, wenn sie betont, dass durch denGanztagsausbau, Schülerinnen und Schüler besser gefördert und ihnenmehr Chancen eröffnet werden. Denn die Forschung habe gezeigt, so dieBildungsministerin weiter, dass gute Ganztagsangebote einen Bildungs-und Qualitätsanspruch erfüllen müssten. Sie ignoriert wesentlicheTeile der bundesweiten Studie zur Entwicklung der Ganztagsschule, dieeindeutig feststellten, dass der Besuch einzelner Förderangebotekeinen messbaren Effekt auf fachliche Leistungen hat und nur einedauerhafte Nutzung von Ganztagsangeboten in rhythmisierten,gebundenen Systemen die Noten verbessert."Wir vom Ganztagsschulverband sind der Meinung, dass die Politikaus den letzten 15 Jahren Ganztagsschulentwicklung weder etwasgelernt hat noch die Ergebnisse der regierungsseitig in Auftraggegebenen Studien in politisches Handeln umsetzt", so Richter. Erempfiehlt die Lektüre der Bertelsmann-Studie "Gute Ganztagsschule füralle" und die Studie der vier Stiftungen Bertelsmann, Vodafone, Boschund Mercator "Mehr Schule wagen" zu den deutschenSchulpreisträgerschulen.Der Ganztagsschulverband mit Sitz im hessischen Hofheim, der seit1955 die Interessen von mittlerweile 16.500 ganztägig arbeitenderSchulen in Deutschland vertritt, appelliert an die Politik, dass einBildungsfortschritt nur mit guten Ganztagsschulen sowohl finanzierbarals auch erreichbar ist. Dafür müsse aus dem Kooperationsverbot einKooperationsgebot werden, damit einerseits durch zusätzliche undverbindliche Bildungsangebote in pädagogischer Verantwortung alleSchüler gefördert werden und andererseits die immensen regionalenBenachteiligungen im Bundesgebiet ausgeglichen werden können.Weitere Informationen finden Sie unter:www.ganztagsschulverband.de/Pressekontakt:Rolf Richter1. Vorsitzender GanztagsschulverbandAm Kindergarten 265520 Bad CambergE-Mail: richter@ganztagsschulverband.deMobil: 015228981426Original-Content von: Ganztagsschulverband e.V., übermittelt durch news aktuell