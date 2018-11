Kultusminister kritisieren AfD-Internetportale / Lob für Protestaktion (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Kultusminister der Länder kritisieren die von der AfD insLeben gerufenen Internetportale, auf denen Lehrer gemeldet werdensollen, die angeblich gegen das Neutralitätsgebot verstoßen, scharf."Die Vorstellung, dass Schüler als Spitzel instrumentalisiert werden,indem sie anonym Mitteilungen an eine Partei geben, damit die sichals Überwachungsbehörde in eigener Sache aufschwingen kann, entsetztmich", sagt der sächsische Kultusminister Christian Piwarz (CDU) derWochenzeitung DIE ZEIT. Die brandenburgische BildungsministerinBritta Ernst (SPD) bezeichnet die Website als einen "Angriff auf denSchulfrieden, den wir nicht hinnehmen". In einem Brief habe sie denLehrkräften versichert, "dass wir hinter ihnen stehen und ihnenRechtsschutz gewähren, wenn es nötig sein sollte". Der neuebayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) warnt voreiner "Kultur des Misstrauens".In den vergangenen Wochen wurden die Websites mehrfach mitSpam-Meldungen geflutet. Die baden-württembergische KultusministerinSusanne Eisenmann (CDU) sagt dazu der ZEIT: "Niemand in unserem Landbraucht solch eine Plattform. Das haben sich vermutlich auch dievielen Menschen gedacht, die durch eine Flut von Eingaben die Seiteimmer wieder lahmgelegt und damit der AfD eine Lektion erteilthaben."Pressekontakt:Den kompletten ZEIT-Text dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell