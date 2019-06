"Kulturzeit extra" berichtet vom Kultursymposium Weimar (FOTO)

Mainz (ots) -Freitag, 21. Juni 2019, 19.20 UhrErstausstrahlungDas 3sat-Magazin "Kulturzeit" ist auch beim zweitenKultursymposium Weimar (19. bis 21. Juni 2019) Medienpartner undberichtet am Freitag, 21. Juni 2019, um 19.20 Uhr in "Kulturzeitextra: Die Route wird neu berechnet" von der Veranstaltung desGoethe-Instituts. Unter dem Motto "Die Route wird neu berechnet" wirdauf dem Kultursymposium in zahlreichen Veranstaltungen über diegroßen Umbrüche unserer Zeit diskutiert, die die massiventechnologischen und politischen Veränderungen mit sich bringen."Kulturzeit"-Moderatorin Cécile Schortmann trifft denHarvard-Professor John Huth, der über Teilchenphysik undNavigationskulturen forscht. Mit der Gründerin des Design- undAusstellungsbüros Superflux, Anab Jain, diskutiert sie, ob künstlicheIntelligenzen künftig unsere Gesellschaft steuern werden. "Kulturzeitextra" trifft die Zukunftsdesignerin für einen Beitrag in London, wosie in einer Wohnung Zukunftsszenarien erlebbar macht und mit einemSchrebergarten Antworten auf den Klimawandel simuliert.In einem weiteren Beitrag kommt der indische Wissenschaftler undSchriftsteller Pankaj Mishra, Autor des Buches "Das Zeitalter desZorns: Eine Geschichte der Gegenwart", zu Wort. Außerdem stellt dieSendung die Autorin und Fotografin Masiyaleti Mbewe aus Namibia vorsowie den Neuseeländer Karaitioana Taiuru vor, der sich für diekulturellen Angelegenheiten der Maori einsetzt.Ansprechpartner: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/kulturzeit3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell