"Kulturzeit extra: Filmfestspiele Cannes 2018" in 3sat (FOTO)

Mainz (ots) -Sonntag, 20. Mai 2018, 19.10 Uhr, 3satErstausstrahlungDie 71. Filmfestspiele in Cannes locken bis zum 19. Mai 2018 dieCrème de la Crème der Filmwelt auf den roten Teppich: Nirgendwo wirddas Kino glamouröser zelebriert als an der Croisette. Doch hinterGlanz und Gloria unter Palmen brodelt es in diesem Jahr gewaltig. Diepolitische Weltlage und Diskussionen um die Zukunft des Kinos sorgenbereits im Vorfeld des Festivals für Schlagzeilen. Das 3sat-Magazin"Kulturzeit" berichtet am Sonntag, 20. Mai 2018, um 19.10 Uhr in der50-minütigen Ausgabe "Kulturzeit extra: Filmfestspiele Cannes 2018"über Stars, Kontroversen und cineastische Höhepunkte auf demFestival.Zu Kontroversen hat schon vor Beginn des Festivals die Regelunggeführt, dass in diesem Jahr zum ersten Mal nur Filme mitfranzösischem Kinostart im Wettbewerb gezeigt werden. Sie sorgte fürden Rückzug des Streamingdienstes Netflix und heizt die Debatte umdie Zukunft der Institution Kino an. Das Selfie-Verbot und die neuenPresse-Regularien sollen die Premieren exklusiver machen, sorgen abervor allem unter Journalisten für Unmut.Weitere Informationen im 3sat-Pressetreff: http://ly.zdf.de/HE/