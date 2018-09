München (ots) -Die weltweit führende Payment-Plattform Alipay hat diese Woche aufdem Münchner Viktualienmarkt seinen neuen in-App-Service "TravelGuide" vorgestellt: Chinesische Touristen können damit ab sofort inder Alipay-App auf Chinesisch zahlreiche Informationen zur Kultur undGeschichte des Marktes einsehen, Näheres zu einzelnen Händlern undProdukten erfahren und sich über deutsche Verhaltensregelninformieren."Wir wollen chinesischen Besuchern in München mit dem in-App'Travel Guide' den Viktualienmarkt näher bringen, das Miteinanderstärken und zu einem besseren Verständnis am Markt beitragen - undgleichzeitig Sprachprobleme, Kulturbarrieren undFremdwährungs-Unsicherheiten aus dem Weg räumen", sagt AlipaysEMEA-Chef Roland Palmer über den neuen Service.Als multifunktionale Lifestyle-App wird Alipay von chinesischenTouristen in Deutschland vorrangig zum Bezahlen an der Ladenkassegenutzt. Tausende von hiesigen Händler - darunter Breuninger,Rossmann oder Promod - bieten Bezahlungen via Alipay bereits an. AmViktualienmarkt werden die Zahlungen vom österreichischen UnternehmenBlue Code, der deutschen BS PayOne und der Sparkassengruppeabgewickelt. Händler können in der App zudem spezielle Angebote sowieSchnäppchen platzieren und auf diese Weise Kaufanreize schaffen undKunden gewinnen; die Alipay-Nutzer profitieren von Coupons undGutscheinen, die sie vor Ort einlösen können. Darüber hinaus fungiertAlipay u.a. als Shop- und Restaurant-Finder.Der neue "Travel Guide" soll den Gästen aus Fernost nun alszusätzliche Funktion den Aufenthalt in Deutschland erleichtern -gerade rechtzeitig zur "Goldenen Woche", die jedes Jahr ab dem 01.Oktober begangen und von den Chinesen vorrangig zum Reisen undShoppen genutzt wird. Mit der Weltpremiere am 211-Jahre alten Marktin der Münchner Altstadt bringt Alipay chinesischen Touristen absofort die Geschichte und Kultur des Viktualienmarkts näher undstellt einzelne Stände, Händler und Produkte vor, die via Karte inder App schnell auf dem Markt gefunden werden können.Benutzer der App können Speisekarten auf chinesische einsehen, wasihnen die Auswahl kulinarischer Spezialitäten erleichtert. In dertraditionellen Münchner Suppenküche schaffen zum Beispiel Fotos undEmpfehlungen auf Chinesisch Klarheit. Zudem können Händler via AppChina-spezifische Empfehlungen zu eigenen Produkten abgeben; so weistbeispielsweise der Teeladen am Viktualienmarkt Tea Flower gezielt aufFrüchtetees und Grüntees mit Bayerischen Kräutern hin, die beiChinesen Anklang finden. Auch landestypische Verhaltensregeln sind im"Travel Guide" zu finden: Wie prostet man sich bayerisch korrekt zu?Was sind die Bienen-Schutzgesetze in Bayern? Welche Regeln gibt esbeim Fotos schießen oder in puncto Müllentsorgung?Von den besser informierten und entscheidungssicheren Chinesenprofitieren sowohl Händler auf dem Viktualienmarkt also auch Besucheraus der Region und anderen Ländern. "Kunden in China sind es gewohnt,mit Alipay zu bezahlen. Der Kauf mit derselben App hier in Europageht somit auch wesentlich schneller vonstatten, als Kleingeld ineiner Fremdwährung vor der Kasse zusammen zu suchen", erklärt RolandPalmer. "Neben einem besseren Verständnis der Tradition desViktualienmarktes bei den Besuchern sehen wir daher auch kürzereWartezeiten an den Marktständen."Über AlipayAlipay wird von der Ant Financial Services Group betrieben und istdie weltweit führende Zahlungsplattform. Alipay wurde 2004 gegründetund hat derzeit über 700 Millionen aktive registrierte Nutzer.Innerhalb der Alipay-App können Nutzer Informationen überverschiedene Geschäftseinrichtungen erhalten, Online- undOffline-Shopping-Zahlungen abschließen und aus einer breiten Palettevon Dienstleistungen, z.B. zur Vermögensverwaltung, wählen. InÜbersee deckt Alipay aktuell über 40 Länder und Regionen ab, umchinesischen Touristen, die ins Ausland reisen, mehr diversifizierteDienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Alipay unterstützt derzeit27 Währungen. In Deutschland nutzen schon rund mehrere TausendEinzelhändler Alipay und stetig werden es mehr; Kooperationenbestehen bislang unter anderem mit Breuninger, Rossmann, Zwilling,Promod, WMF, The North Face oder Timberland.Pressekontakt:Xinyun YangInternational CommunicationsAnt Financial Services GroupTel: +86 1381 6896 301Email: xinyun.yang@antfin.comNils ZeizingerAccount Supervisor, Corporate CommunicationsFleishmanHillard GermanyTel: +49 6940 5702 461Email: nils.zeizinger@fleishman.comOriginal-Content von: Alipay, übermittelt durch news aktuell