Berlin (ots) - Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU)fordert im Zusammenhang mit der "Einheitswippe" eine neue Debatteüber deutsch-deutsche Geschichte und Denkmalkultur.Auf radioBerlin 88,8 vom rbb sagte Grütters, es sei nicht zuverstehen, warum sich die Öffentlichkeit gerade mit diesemEinheitsdenkmal so schwer tut.Sie wünsche sich, dass man nicht nur Mahnmale wahrnehme, die dieAbgründe unsere Geschichte repräsentieren. Es müsse auch für dieHöhepunkte ein sichtbares Denkmal geben, so Grütters.Das Einheitsdenkmal an der Schloßfreiheit wird in Form einer"Wippe" gebaut. Es soll 2019 fertig sein.