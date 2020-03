Kulturrat: Auch private Großveranstaltungen absagen

Berlin (ots) - Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann,fordert, auch private Großveranstaltungen in Berlin wegen der Corona-Gefahrabzusagen.Im Inforadio vom rbb sagte Zimmermann am Mittwoch, die Entscheidung vonKultursenator Klaus Lederer (Linke), die großen Säle der staatlichen BerlinerBühnen zu schließen, sei richtig und verantwortungsvoll: "Einfach schon deshalb,weil in diese Kultureinrichtungen ganz besonders viele ältere Menschenhineingehen, die auch zu der größten Risikogruppe zählen".Zimmermann erwartet, dass diese Vorgaben früher oder später auch für privateVeranstaltungen gelten werden: "Wenn wir das Virus in Schach halten wollen, dannkann es nicht nur sein, dass die öffentlich geförderten Einrichtungengeschlossen werden. Wir brauchen vernünftige Vorgaben, wo eben auch klar ist,unter welchen Bedingungen kann man zum Beispiel spielen oder ein Museumoffenhalten und unter welchen Bedingungen nicht."Zimmermann sagte weiter, "natürlich wird sich der Virus nicht danachentscheiden, ob das eine öffentliche Einrichtung ist oder eine private". Wenndas Virus gefährlich ist, müsse man die entsprechenden Konsequenzen ziehen.Außerdem fordert der Kulturrat-Geschäftsführer einen Notfallfonds. Geradefreiberufliche Künstlerinnen und Künstler bräuchten jetzt finanzielle Hilfe.+++ Das vollständige Interview können Sie hier nachhören: http://ots.de/4xTfQFPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4543441OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell