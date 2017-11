Kulturradio vom rbb vergibt Walter-Serner-Preis 2017 an Sannah Jahncke

Berlin (ots) - Der Walter-Serner-Preis, vergeben vom Kulturradiovom rbb und dem Literaturhaus Berlin, geht in diesem Jahr an SannahJahncke für ihre Geschichte "Shining times". Die Geschichteüberzeugte die Jury, weil sie unsentimental und lakonisch, aberdennoch bewegend und überzeugend aus der Perspektive einerGeflüchteten in Berlin erzählt. In Sannah Jahnckes Kurzgeschichte"Shining Times" begegnen wir einer jungen Frau, die von zwei Weltengeprägt ist: Da ist ihre frühere Heimat, aus der sie wegen desBürgerkriegs flüchtete, und da ist ihr neues Zuhause Berlin, in demsie Deutschkurse besucht und Kafka liest. Jahnckes Geschichte zeigtin einem kleinen Ausschnitt einer Biographie, wie sich traumatischeErinnerungen in die Gegenwart schieben, sich aber dennoch immerwieder Momente des Glücks einstellen.Über die AutorinSannah Jahncke wurde 1989 in Kassel geboren, lebt seit 2010 inBerlin und studiert Deutsche Literatur an der Humboldt Universität.Sie hat in Zeitschriften und Anthologien Lyrik und Prosaveröffentlicht, mehrere Regiehospitanzen gemacht und ehrenamtlich inder Flüchtlingshilfe gearbeitet. Der Walter-Serner-Preis ist ihrerster Literaturpreis. 2017 gingen 750 gültige Bewerbungen für denWalter-Serner-Preis ein. Der Preis (Motto: "Vom Leben in den großenStädten") ist mit 5.000 Euro dotiert und wird jährlich vomKulturradio vom rbb und dem Literaturhaus Berlin vergeben.Gastjurorin 2017 war die Schriftstellerin Angelika Klüssendorf,die auch die Laudatio auf die Preisträgerin hält. Der Preis wird am8. Dezember 2017 im Roten Salon der Volksbühne verliehen. In der Jurywaren außerdem Sabine Büdel und Ernest Wichner vom Literaturhaussowie Anne-Dore Krohn und Roland Schneider vom Kulturradio vom rbb.Am Samstag, dem 9. Dezember, sendet Kulturradio den Siegertext unddie Laudatio von Angelika Klüssendorf in der Sendereihe "KulturterminLiteratur" um 19.04 Uhr.Walter SernerWalter Serner wurde 1889 in Karlsbad geboren und lebte in Wien,Berlin und Zürich. Er schrieb unter anderem "Letzte Lockerung. EinHandbrevier für Hochstapler" und "Die Tigerin". 1942 wurde er ausPrag nach Theresienstadt deportiert und von dort weiter in den Waldvon BiÄ·ernieki bei Riga, wo er am 23. August 1942 mit seiner FrauDorothea ermordet wurde.Weitere Informationen unter: https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2017/11/20171107-walter-serner-preis-2017-sannah-Jahncke.htmlPressekontakt:rbb Presse & InformationAnke FallböhmerE-Mail: rbb-presseteam@rbb-online.de, Telefon: (030) 97 99 3 - 12 100Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell