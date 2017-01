Berlin (ots) -Kulturradio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) sendet am 17.Februar 2017 um 22.04 Uhr das Hörspiel "Love after Love" (zumNachhören auf kulturradio.de). Die acht Abgesänge derSchriftstellerin Ilma Rakusa werden durch die hochkarätige Besetzunggestaltet: Es liest Corinna Harfouch; Lauren Newton begleitet durchGesang. Am Cello sorgt Mathis Mayr für die musikalische Untermalungdes Stücks."Wenn Kopf und Herz entzweit"Das Ende einer Liebe - lässt es sich überhaupt beschreiben? SindWorte genug, um ihm beizukommen und Schmerz, Trauer und Wut, aberauch zärtliche Erinnerung einzufangen? In acht Gesängen, mallamentierend, mal klagend, dann wieder burschikos rappend oder vollWortwitz reimend, umkreist Ilma Rakusa das alte, wohlbekanntePhänomen der verlorenen Liebe: "Wo ortet sich das Wort / wenn Kopfund Herz entzweit / ... / und in den Straßen Londons / eine anderegeht an Deiner Seite."Die Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Ilma Rakusa,geboren 1946 in der Slowakei, debütierte 1977 mit der Gedichtsammlung"Wie Winter". Seitdem veröffentlichte sie zahlreiche Lyrik-, Erzähl-und Essaybände. Ihre Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet. Am 20.Februar 2017 erhält Ilma Rakusa den Berliner Literaturpreis 2017.BesetzungAutorin: Ilma Rakusa Regie: Grace Yoon Sprecherin: CorinnaHarfouch Sängerin: Lauren Newton Cello: Mathis Mayr Ton: Peter Avar,Benjamin IhnowRedaktion: Juliane SchmidtProduktion rbb/ORF 2017Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2017/02/kulturradio-vom-rbb-praesentiert--love-after-love--von-ilma-raku.htmlPressekontakt:rbb Presse & Information, E-Mail: presse@rbb-online.de, Telefon:(030) 97 99 3 - 12 100Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell