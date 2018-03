Kulturradio WDR 3 würdigt Bernd Alois Zimmermann zum 100. Geburtstag

Köln (ots) -Am 20. März wäre Bernd Alois Zimmermann 100 Jahre alt geworden. DerKomponist aus der Eifel hat das Musiktheater in Deutschland für immerverändert. Seine bekannteste Komposition "Die Soldaten" war derBeginn der multimedialen Oper. Das Kulturradio WDR 3 widmetZimmermann, der dem WDR zeitlebens eng verbunden war, an diesem Tagein besonderes Programm.Am Dienstag, 20.3. (9-12 Uhr) stellt das WDR 3 Klassik Forum Werkevon Bernd Alois Zimmermann in den Fokus seiner Sendung. Über 100verschollen geglaubte Werke hat Dirigent und Oboist Heinz Holligerjüngst in den WDR Archiven gefunden. Diese Bearbeitungen Zimmermannsgelten als eine kleine Sensation. Holliger hat sie jetzt vom WDRSinfonieorchester neu einspielen lassen. Er erzählt in WDR 3 TonArtvon dem Sensationsfund (15-17.45 Uhr). Mehr über Zimmermanns Lebenverrät das WDR 3 Zeitzeichen (17.45-18 Uhr und als Podcast jederzeitauf wdr3.de). Ab 20 Uhr sendet WDR 3 ein großes Radiokonzert mitWDR-Auftragswerken von Bernd Alois Zimmermann. Darunter sindKompositionen wie die frühe "Sinfonie in einem Satz", dasCellokonzert "Canto di speranza", die Kantate "Omnia tempus habent"sowie das Doppelklavierkonzert "Dialoge". Heinz Holliger undWDR-3-Moderator Michael Struck-Schloen stellen im Gespräch die Werkevor. Dass Bernd Alois Zimmermann ein äußerst vielseitiger Komponistwar, der außer neuer Musik auch Hörspielmusik und Filmmusikkomponierte und eine Affinität zum Jazz hatte, erfahren die WDR 3Hörerinnen und Hörer im WDR 3 Hörspiel (ab 19 Uhr) und in WDR 3 Jazz& World (22-24 Uhr).Schon vor dem Geburtstag widmet WDR 3 Bernd Alois Zimmermann einigeSendungen. So bietet das WDR 3 Kulturfeature am Samstag, 17.3., ab 12Uhr, ein Porträt unter dem Titel einer seiner Kompositionen, "Ichwandte mich und sah an alles Unrecht...". Es stellt Zimmermann alsMenschen vor - u.a. seine Freundschaft mit Heinrich Böll - undveranschaulicht die Vielseitigkeit seines Schaffens von leichterUnterhaltungsmusik bis hin zur komplexen Oper "Die Soldaten".Bernd Alois Zimmermann steht 2018 ebenfalls im Zentrum des KölnerMusik-Festivals "Acht Brücken". Die Kölner Oper inszeniert die Oper"Die Soldaten" neu und gibt sechs Vorstellungen (29.4.-20.5.) Der WDRhat die Soldaten 1963 konzertant uraufgeführt. Das Kulturradio WDR 3sendet die Premiere der Neuinszenierung am Sonntag, 6. Mai, ab 20Uhr. Einen Tag zuvor, am 5. Mai, sendet WDR 3 ab 20 Uhr ein WDR 3Konzert. Im Mittelpunkt steht die Vokal-Sinfonie aus der Oper "DieSoldaten".Eine Fotostrecke zu Bernd Alois Zimmermann und die WDR 3-Sendeterminefinden Sie im Internet unter www.wdr3.de . Weitere Informationenbekommen Sie am WDR 3 Hörertelefon unter 0221-56789 333.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Eva Maria WüstWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7123Eva.Maria.Wüst@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell