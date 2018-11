Kulturradio WDR 3 veranstaltet eigene Komponisten-Werkstatt mit Konzert

Köln (ots) -Das Kulturradio WDR 3 gibt jungen Nachwuchs-Komponistinnen und-Komponisten die Chance, eigene Werke in einem öffentlichen Konzertzur Aufführung zu bringen und sendet dieses im Radio. InZusammenarbeit mit dem Landesmusikrat NRW, der Folkwang Universitätder Künste Essen und der Hochschule für Musik und Tanz Kölnveranstaltet WDR 3 eine Komponisten-Werkstatt.Die Werke der Teilnehmerinnen und Teilnehmer derKomponisten-Werkstatt werden vom WDR Sinfonieorchester unter derLeitung des jungen argentinischen Dirigenten Mariano Chiacchiarinierarbeitet. Die Uraufführung findet am Sonntag, 25. November 2018, um18 Uhr im WDR Funkhaus Wallrafplatz Köln in der WDR 3 Konzertreihe"Musik der Zeit" statt. Das Kulturradio WDR 3 sendet das Konzert am22. Januar 2019, um 20.04 Uhr im Radio und bietet es danach in seinemKonzertplayer auf wdr3.de an.Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Komponisten-Werkstatt sind:Fabian Zeidler, der an der UdK Berlin studiert, Junsun Park, der inFrankfurt an der Hochschule für Musik sein Studium absolviert,Nayoung Yuk, Studentin der Folkwang Universität Essen, sowie LarsOpfermann, der an der Musikhochschule Lübeck ausgebildet wird. Siehatten sich unter 30 Bewerberinnen und Bewerbern durchgesetzt. EineJury, der der Dirigent Mariano Chiacchiarini, die OrchestermusikerPierre-Alain Chamot und André Sebald, die Komponistin BrigittaMuntendorf, der Komponist Günter Steinke und der WDR-3-RedakteurHarry Vogt angehören, wählte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer derKomponisten-Werkstatt aus.Weitere Informationen auf www.wdr3.de und über das WDR 3-Hörertelefon0221 56789 333.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Kristina BauschWDR Presse und Information0221-220 7118Kristina.Bausch@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell