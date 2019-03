Kulturradio WDR 3 und Stadt Witten mit den 51. Wittener Tagen für neue Kammermusik: Vorverkauf beginnt jetzt

Finanztrends Video zu



Köln (ots) -Die 51. Wittener Tage für neue Kammermusik finden vom 10. bis 12. Mai2019 statt. Der Kartenvorverkauf beginnt ab sofort. Tickets sind übertickets@wittenertage.de erhältlich. Mehr als 20 Uraufführungenzeitgenössischer Musik bietet das weltweit beachteteKammermusikfestival. Das Kulturradio WDR 3 sorgt für internationalePräsenz des Festivals und sendet alle Konzerte via UKW, DAB+,Internet und Satellit.Im Mittelpunkt der Wittener Tage für neue Kammermusik steht in diesemJahr Ondrej Adámek. Die Musik des in Tschechien geborenen und inBerlin lebenden Komponisten ist gekennzeichnet von Spontaneität,spielerischem Witz und einem ausgesprochenen Theatersinn. BeimFestival präsentiert Adámek gleich mehrere eigene Werke und eineinteraktive Klanginstallation. Auch die von ihm kürzlich gegründeteVokalformation Neseven stellt sich erstmals bei den Wittener Tagenvor.Zu den hochkarätigen Ensembles gehören die Schweizer SchlagzeuggruppeEklekto, das Quatuor Diotima aus Frankreich sowie das Ensemble Garageaus Köln. Die vier Berliner Gruppen Adapter, Apparat, Mosaik und dasSonar Quartett vereinen sich zum Ensemblekollektiv, das von TitusEngel dirigiert wird. Und das WDR Sinfonieorchester spielt unterLeitung von Michael Wendeberg in Sinfonietta-Besetzung.In der Wittener Innenstadt gibt es Klangkunst hautnah: Kiosk,Kegelbahn und Kreuzung sind Spielorte für Barblina Meierhans, ManosTsangaris Erwin Stache, Lisa Streich und Ondrej Adámek.Musikpädagogische und -wissenschaftliche Aktivitäten begleiten dasProgramm. Neben einem Projekt für Schüler können auch Studierende imLabor wieder an Proben, Vorträgen, Workshops sowie einemNewcomer-Konzert teilnehmen. Die Universität Witten-Herdeckeveranstaltet ein flankierendes Symposium.Seit 1969 veranstalten der WDR und die Stadt Witten dasrenommierteste Festival für Neue Musik in NRW. Künstlerischer Leiterist seit 1990 der WDR 3 Musik-Redakteur Harry Vogt.Weitere Informationen und die WDR 3-Sendetermine finden Sie imInternet unter www.wdr3.de und www.wittenertage.de sowie über das WDR3 Hörertelefon unter 0221-56789 333.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell