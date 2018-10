Kulturradio WDR 3 schreibt den Jazzpreis 2019 aus / Einsendeschluss: 26. Oktober

Köln (ots) -Die Ausschreibung für den 15. WDR Jazzpreis läuft: Jazzmusikerinnenund -musiker, die ihren Lebens- und Arbeitsmittelpunkt inNordrhein-Westfalen haben, können sich auch in diesem Jahr bei WDR 3,dem Kulturradio des Westdeutschen Rundfunks, bewerben. Mit demJazzpreis zeichnet der WDR seit 2004 jedes Jahr die Vielfältigkeitder regionalen Jazzszenen in NRW aus.Die Preise werden am 1. Februar 2019 während des WDR 3 Jazzfests (31.Januar bis 2. Februar 2019) verliehen - durch den Abend im TheaterGütersloh führt Pianist und Moderator Götz Alsmann.Der Jazzpreis 2019 unterteilt sich in fünf Kategorien: Improvisation,Komposition, Nachwuchs, Musikkulturen sowie Ehrenpreis. Die Jurywählt aus den Bewerbungen die Gewinnerinnen und Gewinner aus undbenennt den Ehrenpreis. Einsendeschluss ist der 26. Oktober 2018.Zu den bisherigen Preisträgern des WDR Jazzpreises gehören unteranderem der Saxofonist Charlie Mariano, Komponistin Christina Fuchs,Pianist Pablo Held, Klarinettist Claudio Puntin, Trompeter MarkusStockhausen sowie das Bundesjazzorchester.Ausführliche Teilnahmebedingungen stehen auf www.wdr3.de und könnenper E-Mail über jazz@wdr.de angefordert werden.Fragen zum Bewerbungsprozess richten Sie bitte an 0221-220 2414.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.dePressekontakt:WDR Presse und InformationTelefon: 0221 220 7100Mail: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell