Köln (ots) -Die WDR 3-Konzertreihe "Musik der Zeit" geht mit ausgewähltenHöhepunkten in die neue Saison 2018/19. Zehn Konzerte mit insgesamt19 Uraufführungen stehen auf dem Programm der neuen Spielzeit,darunter neue Kompositionen von Ondrej Adámek, Toshio Hosokawa, ClaraIannotta, Mauro Lanza, Misato Mochizuki, Vassos Nicolao, Lisa Streichund Vito Zuraj. Neben dem WDR Sinfonieorchester, mit Dirigenten wiePeter Eötvös oder Ilan Volkov, treten auch Solisten wiePierre-Laurent Aimard am Klavier oder die Schlagzeuger Dirk Rothbrustund Christian Dierstein auf."Die WDR 3 Konzertreihe 'Musik der Zeit' gehört zu den weltweitältesten Uraufführungsreihen für zeitgenössische Musik", erläutertProf. Karl Karst, Programmchef des Kulturradios WDR 3: "Sie wurde1951 ins Leben gerufen und von Igor Strawinsky im Großen Sendesaaldes WDR Funkhauses in Köln eröffnet."In der Saison 2018/19 steht die Konzertreihe im Zeichen von "Ritualund Routine": Traditionell durchlässig ist die Grenze zwischenritueller Zeremonie und Musik in Japan. In zwei Konzerten blickt"Musik der Zeit" daher zu Beginn der Saison in das Land derauf-gehenden Sonne. Den Auftakt bildet das Konzert "[1] Ritus: LesPercussions de Strasbourg" am Donnerstag, 1. November 2018, um 20.00Uhr im Funkhaus Wallrafplatz, Köln. WDR 3 sendet das Konzert live.Seit Gründung der WDR 3 Konzertreihe "Musik der Zeit" fanden mehr als600 Urauffüh-rungen statt, darunter WDR Auftragswerke von KarlheinzStockhausen, György Ligeti, Luigi Nono, Bernd Alois Zimmermann, SteveReich und Mauricio Kagel.Details zu allen Konzerten der Reihe "Musik der Zeit" und dieSendetermine im WDR 3 Kulturradio finden Sie hier: https://www1.wdr.de/radio/wdr3/musik/musik-der-zeit/musik-der-zeit-346.html