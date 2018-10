Kulturradio Klassik Slam vom rbb geht am 25. November 2018 in die zweite Runde

Berlin (ots) - Nach dem großen Erfolg der ersten Ausgabe lädt dasKulturradio vom rbb auch 2018 wieder zum Klassik Slam im HeimathafenNeukölln. Am Sonntag, dem 25. November, um 19.00 Uhr treten sechsEnsembles zum musikalischen Wettstreit an. Unter dem Motto "GesternHausmusik, jetzt die große Bühne!" hat das Kulturradio Ensemblesgesucht, die Lust haben, sich gemeinsam dem Publikum zu präsentierenund gegeneinander anzutreten.Nach einer Bewerbungsphase wurden sechs Ensembles von einer Juryausgewählt und ins Trainingslager geschickt: Musiker des DeutschenSymphonie-Orchesters Berlin standen den Kandidaten bei gemeinsamenProben als Coaches zur Seite. Die Kulturradio-Kritiker der Sendung"Blindverkostung" Christine Lemke-Matwey, Kai Luehrs-Kaiser undAndreas Göbel geben als Live-Jury ein erstes Urteil ab. DieEntscheidung fällt das Publikum. Der Gewinn ist eine professionelleAufnahme in den RBB-Studios im Haus des Rundfunks. Moderiert wird derAbend von Kulturradio Moderator Christian Schruff. Das Kulturradioüberträgt die Veranstaltung via Livestream auf www.kulturradio.de.Kandidaten:Paten des DSO Berlin:Windstärke 5 (Fagott, Flöte, Horn, Oboe, Klarinette) Martin Kögel,Oboe Trio ViVaCe (Violine, Viola, Cello) Andreas Reincke, Viola DieGoldelsen (Violine, Klavier, Gesang) Bertram Hartling, Violine Triohalbsieben ( Fagott, Klarinette, Flöte) Douglas Bull, Fagott Intrada(Posaunenchor) Johannes Urban, Posaune Duo Jokl & Svak (Akkordeon,Klarinette) Bernhard Nusser, KlarinetteTicketsKarten: EUR 10,00 EUR im Vorverkauf und an der Abendkasseerhältlich über www.heimathafen-neukoelln.de, Tel. 030-56821340 undan der Abendkasse.Pressekontakt:rbb PresseteamTel 030 / 97 99 3 - 12 100rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell