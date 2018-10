Kulturpreis Deutsche Sprache für das Bundessprachenamt (FOTO)

Köln (ots) -Das Bundessprachenamt ist am 13. Oktober in Kassel mit demInstitutionenpreis Deutsche Sprache 2018 ausgezeichnet worden, dervon der Eberhard-Schöck-Stiftung und dem Verein für Deutsche Spracheverliehen wird."Wir sind hocherfreut und stolz über den InstitutionenpreisDeutsche Sprache", freute sich Dietmar Zimmer, Präsident desBundessprachenamtes. Die Jury des Kulturpreises Deutsche Spracheerkannte den Preis "für die vorbildliche Arbeit der AbteilungSprachausbildung, Bereich Deutsch als Fremdsprache" zu.Regierungsdirektor Hermann Roder, Referatsleiter Deutsch alsFremdsprache, nahm den Preis vor 1.300 Gästen im Festsaal desKongress Palais entgegen. Er ist seit 17 Jahren für dieDeutschausbildung zuständig und sagte in seinen Dankesworten: "DieserPreis ist eine unvergleichliche Auszeichnung für dasBundessprachenamt und zugleich eine großartige Anerkennung der Arbeitder Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer und aller, die den BereichDeutsch als Fremdsprache unterstützen".Jedes Jahr werden beim Bundessprachenamt etwa 700 Angehörigeausländischer Streitkräfte aus bis zu 60 Staaten sowie auchausländische Polizisten in Deutsch ausgebildet. Die Deutschausbildungbereitet die Soldaten beispielsweise auf ein Studium oder einemilitärfachliche Ausbildung bei der Bundeswehr vor und lässtpersönliche Netzwerke über Grenzen hinweg entstehen."Menschen aus aller Welt unsere Sprache und Kultur zu vermittelnist eine spannende und erfüllende Aufgabe", beschrieb Roder seineArbeit.Das BundessprachenamtDas Bundessprachenamt ist zentraler Sprachendienstleister für dieBundeswehr und den öffentlichen Dienst. Wir unterrichten, wirübersetzen und wir dolmetschen. Als zivile Bundesoberbehörde imGeschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung hat dasBundessprachenamt den Auftrag, den fremdsprachlichen Bedarf derBundeswehr und im Bereich der Sprachausbildung zusätzlich den Bedarfanderer Bundes- und Landesressorts zu decken. Jährlich werden bei unsrund 15.000 Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer fremdsprachlichausgebildet, etwa 170.000 Seiten übersetzt und über 20.000 Stundengedolmetscht. Auf Grundlage internationaler Vereinbarungen erlernenbei uns jedes Jahr bis zu 700 Angehörige ausländischer Streitkräfteaus bis zu 60 Staaten Deutsch als Fremdsprache. Unsere Beschäftigtenarbeiten an rund 60 Standorten in ganz Deutschland - von der Zentralein Hürth bis Dresden, von Flensburg bis Oberammergau.Pressestelle BundessprachenamtHorbeller Straße 5250354 HürthTel: 02233 593-5309bsprapressestelle@bundeswehr.orgPressekontakt:Rückfragen bitte an:Presse- und Informationszentrum PersonalTelefon: 0221 9571 4001E-Mail: pizpersonalpresse@bundeswehr.orghttp://www.personal.bundeswehr.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Personal, übermittelt durch news aktuell