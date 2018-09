Kulturherbst in München: Außergewöhnliche Frauen und Kulturevents erleben (FOTO)

München (ots) -Jetzt ist das Oktoberfest in aller Munde, aber schon in wenigenWochen zeigt sich die Stadt wieder von ihrer kulturellen Seite.Während des Kulturherbstes, vom 8. Oktober bis zur Vorweihnachtszeit,bietet München besonders viele inspirierende Kunst- undKulturveranstaltungen. Außergewöhnliche Frauen prägen in diesem Jahrzahlreiche Events. Mit Marie-Sophie Pollak und Anna Feith sind zweiAusnahmesopranistinnen während der Residenzwoche im MünchnerStadtschloss vom 13. bis 21. Oktober 2018 zu Gast. Beim renommiertenFilmschoolfest unter der Leitung von Diane Iljine zeigen vom 18. bis24. November 2018 im Filmmuseum München die Regiestars von morgen ihrKönnen. Bibliophile fiebern dem Literaturfest vom 14. November bis 2.Dezember 2018 entgegen. Dann lesen über 80 internationale Autorinnenund Autoren in München aus ihren Werken, darunter die spanischeSchriftstellerin Almudena Grandes und die Kinder- undJugendbuchautorin Kirsten Boie. Dank der neuen offiziellenGästekarten der Landeshauptstadt, München City Pass und München Card,können Einheimische und Besucher die Münchner Kultur mit ihren vielenFacetten erleben und dabei auch noch sparen. Mehr Informationenfinden sich unter www.einfach-muenchen.de/kulturherbst sowiewww.einfach-muenchen.de/gaestekarten.Eine Auswahl herausragender EventsDer Münchner Kulturherbst ist ein schöner Anlass für Gäste in dasLeben und die Atmosphäre der bayerischen Landeshauptstadteinzutauchen. 2018 findet die erste Ausgabe von Various Others statt,einer Kooperation zwischen Galerien, Off-Spaces und Museen. Dieteilnehmenden Galerien und Projekträume haben hierfür internationalePartner-Galerien eingeladen ein Ausstellungsprojekt in München zurealisieren. Die Museen bieten ein umfangreiches inhaltlichesProgramm mit internationalen Gästen, das von Künstlergesprächen undKonzerten bis zu Vorträgen reicht. Jutta Koether und Sophie Callegehören zu den Künstlerinnen, die live vor Ort zu erleben sind. Diegemeinsamen Eröffnungen finden am Wochenende vom 14. bis 16.September statt, das gesamte Veranstaltungsprogramm dauert bis zum21. Oktober 2018 (www.variousothers.com).Lebendige Geschichte genießen Münchner und Gäste während derResidenzwoche vom 13. - 21. Oktober 2018. Dann bietenKlassik-Konzerte, Vorträge und Sonderführungen im Stadtschloss einenEinblick ins königliche München. In diesem Jahr gibt es besondersviel Neues zu entdecken, denn im Sommer 2018 wurde der große Traktdes Königsbaus nach zehnjähriger Renovierung wiedereröffnet. Nun sindauch die Prunkräume von Königin Therese wiederzugänglich(www.residenzwoche.de).Vom 17. bis 21. Oktober 2018 findet sich bei der internationalenKunstmesse Highlights die Top-Liga des Kunsthandels in der Residenzein. Als Neuaussteller dabei sind zum Beispiel die zwei Gründerinnender Galerie Kovacek und Zetter aus Wien, die sich auf österreichischeKunst des 19. und 20. Jahrhunderts spezialisiert haben(www.munichhighlights.com).Einen Einblick in die Galerieszene Münchens bietet auch dieVeranstaltung Plateau München. Über 50 Galerien öffnen dafür am 19.Oktober bis 21 Uhr und am 20. Oktober von 11 bis 18 Uhr ihre Pforten.Mit Ausstellungen, Künstlergesprächen, Lesungen und geführtenRundgängen stellen sie die Galerieszene Münchens vor. Dabei ist zumBeispiel Gudrun Spielvogels Galerie & Edition auf derMaximilianstraße, die sich auf konkrete, lyrisch-abstrakte undkonstruktive Kunst nach 1945 spezialisiert hat(www.plateau-muenchen.de).Bereits zum 20. Mal findet am 20. Oktober 2018 die Lange Nacht derMünchner Museen statt. Über 90 Museen, Sammlungen und Galerien bietenNachtschwärmern neben den laufenden Ausstellungen Sonderaktionen wieKonzerte, Führungen, Installationen und Performances. Besonderslohnend ist in diesem Jahr ein Besuch der Alten Pinakothek mit ihrerbedeutenden Sammlung europäischer Gemälde des 14. bis 18.Jahrhunderts und des Bayerischen Nationalmuseums mit seinen Schätzenaus dem Barock und Rokoko. Beide präsentieren sich nach umfangreichenRenovierungen in neuem Glanz (www.muenchner.de/museumsnacht).Das Filmschoolfest vom 18. bis 24. November 2018 ist derTreffpunkt internationaler Regie-Stars von morgen. Auch dieOskar-Preisträgerin Karoline Link präsentierte hier ihre erstenKurzfilme. 46 Werke von Filmhochschulen aus aller Welt werden diesesJahr im Filmmuseum München gezeigt (www.filmschoolfest-munich.de).Das Literaturfest vom 14. November bis 2. Dezember 2018 ist einbesonderer Leckerbissen für Bibliophile. Büchner-Preisträger JanWagner kuratiert das diesjährige Fest unter dem Motto "Schönes Babel.Europäische Lektüren". Über 80 internationale Autorinnen undAutoren lesen in München aus ihren Werken. Bei der Bücherschau imGasteig laden gleichzeitig etwa 300 Verlage und 20.000Neuerscheinungen zum Schmökern ein (www.literaturfest-muenchen.de.Die neuen offiziellen Gästekarten der Landeshauptstadt, dieMünchen Card und der München City Pass, sind ideale Begleiter für denKulturherbst. 80 Sehenswürdigkeiten, Attraktionen undFreizeitangebote sind darin enthalten, darunter alle städtischen,staatlichen und viele weitere große Museen. Die München Card bietetbei einem Preis ab 9,90 Euro Rabatte für die Angebote, der MünchenCity Pass kostet ab 39,90 Euro und ermöglicht freien Eintritt. 