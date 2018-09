Kulturhauptstadt Hannover 2025 - Team Hannover hat zum Auftakt ins Rathaus geladen (FOTO)

Hannover (ots) -- Bewerbung bietet Chancen für Hannovers Kultur und die gesamteStadtentwicklung- Team Hannover besteht aus Expertinnen und Experten, Gremien,Unterstützern und Politik- Fahrplan zur Kulturhauptstadt Hannover 2025UNESCO City of Music, eine außergewöhnliche Museums- undTheaterlandschaft, Herrenhausen, die Kunstfestspiele, eine lebhafteKulturszene: Hannover ist eine Kulturmetropole. Nun bewirbt sich dieStadt um den Titel "Europäische Kulturhauptstadt 2025". Doch indieser Bewerbung geht es um mehr, um einen erweiterten Kulturbegriff:Wie wollen wir zukünftig in einer Stadt zusammenleben? Denn Kulturbewirkt vor allem eines: Sie bringt Menschen zusammen, ob beimgemeinsamen Kunsterlebnis oder dem kreativen Projekt im Stadtteil,beim traditionsreichen Feiern bei "Lütje Lage" auf dem traditionellenSchützenfest oder beim großen Musikkonzert. Wenn im September 2019die erste Bewerbungsmappe, das sogenannte Bid Book, eingereicht wird,muss die Stadt die Frage beantworten: Wie kann Hannover beispielhaftfür andere europäische Städte zeigen, wie sich die kulturellenHerausforderungen unserer Zeit zukunftsweisend lösen lassen?"Hannover hat dafür die besten Voraussetzungen", sagt Oeds Westerhof,der niederländische Berater des Bewerbungsprozesses aus derderzeitigen europäischen Kulturhauptstadt Leeuwarden. Die kulturelleVielfalt, die Infrastruktur und das Engagement in der Kulturszenesind vorhanden. Nun gilt es den roten Faden und das Leitmotiv alsverbindendes Dach zu finden. Im Zentrum steht der Auftrag, "Kultur"als Transmissionsriemen einer nachhaltigen Veränderung der Stadtspürbar zu gestalten und Themen aufzugreifen, die auch anderenStädten in Europa unter den Nägeln brennen - um nach beispielhaftenLösungsansätzen für urbane Räume zu suchen.Ausgangspunkt Hannover 2030: Chancen für die ganze StadtDie Idee der Bewerbung stammt aus dem Stadtdialog 2030. DieHannoveranerInnen selbst zeigten sich überzeugt, dass die Teilnahmean dem hochkarätigen Wettbewerb der Europäischen Union eine großeChance für Hannover bietet. Hier liegt das Potenzial die zahlreichenZukunftsthemen der Stadtentwicklung in einem Gesamtprojekt zuforcieren - in einem integrierten Zusammenspiel von Kunst,Stadtraumentwicklung, Mobilitätskonzept und Nachhaltigkeitsthemen.Wie immer bei Beteiligungsprozessen werden Themenfelderidentifiziert, die dann von einem kleinen Team von ExpertInnen ineine kreativ exzellente Idee überführt werden - um vor derinternationalen Jury erfolgreich zu sein. Der Rat in Hannover hat dieBewerbung beschlossen und die Verwaltung mit der Vorbereitung derBewerbung unter Einbindung der Politik und einer breitenÖffentlichkeit beauftragt.Hannover, Deutschland, Europa: Der Dreiklang der Bewerbung"Hannover kann wegweisend auf drei Ebenen werden: Wir sehen unseingebettet in ein weltoffenes Europa, als KulturmetropoleDeutschlands und können mit der außergewöhnlichen kulturellenVielfalt unserer Stadt punkten. In der Bewerbung kommt es aber auchauf die visionäre Stadtentwicklung an. Hier haben wir den großenVor-teil, dass wir mit dem Stadtentwicklungsplan "Mein Hannover 2030"vorgearbeitet haben", so Oberbürgermeister Stefan Schostok. EineBewerbung um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025 bietet demnachdrei Perspektiven:1. Die internationale Perspektive:Die kulturell interessierte Welt schaut auf Hannover. Als vorkurzem mit dem Max-Spohr-Preis für Vielfalt und Diversityausgezeichnete Stadt hat Hannover bewiesen, dass das ThemaWeltoffenheit zu ihren Stärken zählt. Mit dem SchwerpunktInternationalisierung zum Beispiel in Form von vielen internationalenStädtepartnerschaften und Netzwerken zeigt die Stadt, dass der Blickimmer über die Stadt- und Landesgrenzen hinausgeht. Mit der bereitsetablierten Hochkultur hat Hannover das Potenzial über die Grenzendes Landes, aber auch über Europa hinaus zu wirken.2. Der bundesweite Imagefaktor:Viele Menschen halten Hannover für die am meisten unterschätzteStadt Deutschlands. Neben der wichtigen Assoziation mit Hannover alsinternationalem Messestandort und als Deutschlands grüner Metropolegilt es die Wahrnehmung als Stadt voller kultureller Vielfalt zustärken. Der Titel Kulturhauptstadt würde die Reputation auch inEuropa erheblich steigern.3. Die integrative Kraft für Hannover:Eine Bewerbung als Kulturhauptstadt ist ein anspruchsvollerProzess. Denn es gilt vielfältige Interessen, Projekte und Meinungenzu berücksichtigen. Die Kulturhauptstadt Hannover soll auf einebreite öffentliche Akzeptanz treffen mit einer Aufbruchsstimmung, wiees zuletzt bei der EXPO 2000 gelungen ist. Daher ist die gesamtePhase von einem Beteiligungsprojekt begleitet, das auch Plattformenfür die Interessen aller gesellschaftlichen Gruppen schafft. Einegemeinsame Idee und Vision, der Wille und die Motivation eineüberzeugende Bewerbung auf den Weg zu bringen, die Hannoverrepräsentiert, ist ganz unabhängig vom Titelgewinn eine große Chancefür die Stadtidentität selbst.Nachbarschaft weitergedacht: Die erste ThemenrichtungDer beschlossene Arbeitstitel "Nachbarschaft" gibt im weitestenSinne die Richtung vor: Es geht um das Zusammenleben in einer Stadtim europäischen Kontext. Vor dem Hintergrund, dass das Leitmotiv auchinternational überzeugen soll, wird dieses Thema weiterentwickelt.Der bisherige Prozess hat fünf Kategorien identifiziert:- Kulturstadt Hannover - wie z.B. Musik, Film, Tanz und Theater,bildende Künste, Literatur, Museen, Sozio-und Stadtteilkultur- Gartenkunst und -tradition- Baukunst und Architektur: Das Erbe des Zeitgeistes- Mobilität (Digitalisierung)- Internationaler AustauschDas Team HannoverUnter der Leitung von Konstanze Beckedorf arbeitet das neue "TeamKulturhauptstadt Hannover" eng zusammen mit dem Kulturbüro derStadtverwaltung. Das Team setzt sich aus ExpertInnen mit besonderenKompetenzen aus dem Bereich Kultur, Beteiligung, Projektmanagementund Kommunikation zusammen. "In diesem besonderen Projekt wirdhierarchiefrei und fachübergreifend gearbeitet. In dem straffenZeitplan werden wir auch neue Wege einschlagen und mit höchsterPriorität kooperieren", so Konstanze Beckedorf zur Arbeitsweise desTeams.Der Kulturhauptstadtexperte Oeds Westerhof hat bereits wertvolleImpulse und Inspirationen gegeben, da er schon eine Kulturhauptstadtzum Sieg begleitet hat. Sein Credo: "Wenn man das macht, was manimmer macht, bekommt man auch das, was man immer hatte. Bei derBewerbung um den Titel nutzt man Kultur als Motor um neue Wege inallen Bereichen der Stadtentwicklung zu gehen."Neben UnterstützerInnen und BotschafterInnen der Bewerbung bestehtdas "Team Hannover" zudem aus unterschiedlichen Gremien und Gruppen:Es wird im Augenblick ein Kulturrat aus Kulturschaffenden gebildet.Im Kuratorium beraten hochrangige Persönlichkeiten aus wichtigenThemenfeldern den Prozess. Im Beirat sitzen Vertreterinnen undVertreter aller relevanten Gruppen der Stadt. Die Politik ist imKulturausschuss involviert. Und nicht zuletzt wird die Bewerbung auchdezernatsübergreifend durch die Führungskräfte und Mitarbeiter derStadtverwaltung inhaltlich erarbeitet und gefüllt.Der Fahrplan zur BewerbungDas Ziel der ersten Bewerbungsphase ist die Abgabe des Bid Booksim September 2019. Am 24. September 2018 erfolgt der offizielle"Call" der Kulturstiftung der Länder im Auftrag derKultusministerkonferenz für das offizielle nationaleAuswahlverfahren. Am 1. und 4. Oktober 2018 werden sich Kuratoriumund Beirat zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammenfinden. ImAnschluss findet der Kulturausschuss am 12. Oktober 2018 statt.Parallel arbeitet das Team Kulturhauptstadt mitKommunikationsexpertInnen an der Präsentation am 16. Oktober mitallen deutschen Bewerberstädten in Berlin. Hier geht es um eineVor-stellung der Stadt und eine erste Richtung der Bewerbung. Die AGKulturhauptstadt mit leitenden Mitarbeitenden der Stadtverwaltungbeginnt nach dem ersten Workshop am 12. September mit der weiterenAusarbeitung. Gespräche mit potentiellen BotschafterInnen aus Stadtund Kultur sowie eine Kommunikationskampagne sind in Vorbereitung undwerden den weiteren Prozess begleiten.Wie geht es nach der Abgabe des Bid Books weiter?2019 Pre-Selection: Präsentation der Bewerbung vor dereuropäischen Jury, die daraufhin die sog. "Shortlist" mit den Namender Städte veröffentlicht, die in die zweite und entscheidende Rundekommen.Selection 2020: Abgabe des 2. Bid Books: Konkretisierung undOptimierung der Bewerbung. Jede der Städte auf der "Shortlist" wirdvon einer Delegation der Jury besucht und präsentiert sich und ihrKonzept erneut. Bekanntgabe des Titelträgers/der Titelträgerstadt.Daraufhin beginnen die Vorbereitungen für das Veranstaltungsjahr 2025im Detail.Alle UnterstützerInnen kommunizieren ab sofort unter den Hashtags:#khh25 und #teamhannoverPressekontakt:Landeshauptstadt HannoverProf. Dr. Annika SchachLeiterin KommunikationTrammplatz 2, 30159 HannoverTelefon 0511-168-42414Email: annika.schach@hannover-stadt.deOriginal-Content von: Landeshauptstadt Hannover, übermittelt durch news aktuell