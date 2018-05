Kulturhauptstadt 2019: Matera mit Studiosus schon jetzt erleben

München (ots) - Noch darf sich Matera zwar nicht KulturhauptstadtEuropas nennen, aber ein Besuch der schmucken Felsenstadt im SüdenItaliens lohnt sich schon jetzt. Eigentlich lohnt er sich immer.Lebten die Bewohner der Schlucht von Matera (UNESCO-Welterbe) frühernoch in feucht-dunklen Höhlen, haben sich heute in den sogenanntenSassi Künstler und Kreative angesiedelt. Aus Italiens ehemaligemSchandfleck ist eine Attraktion geworden - mit einem Gassengeflecht,das seines Gleichen sucht. Kein Wunder, dass auch Hollywood hierimmer wieder dreht. Mehr als 20 Filmen diente die Höhlenstadt alsprächtige Kulisse, darunter so bekannten Streifen wie "Die PassionChristi" von Mel Gibson.Erleben kann man Matera zum Beispiel mit Studiosus. DerMarktführer bei Studienreisen hat aktuell acht verschiedene Angebotemit Besuch von Matera im Programm. Internet:www.studiosus.com/matera. Die achttägige Studienreise "Apulien -Trulli und Castel del Monte" ist dabei inklusive Flug, Transfers,Vier-Sterne-Hotel, Besichtigungsprogramm und der speziellqualifizierten Studiosus-Reiseleitung ab 1475 Euro pro Person imDoppelzimmer buchbar. Internet: www.studiosus.com/0451BildmaterialBildmaterial in druckfähiger Auflösung finden Sie unterwww.studiosus.com/presse/pressemitteilungen zum Download. Bei derredaktionellen Berichterstattung können Sie es gerne unter Angabe desFotocredits kostenfrei veröffentlichen.Über die Unternehmensgruppe StudiosusStudiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Diehohe Qualität der Programme, erstklassige Reiseleiter und ständigeInnovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. NebenStudienreisen hat Studiosus auch attraktive studienreisenahe Angeboteim Programm, wie beispielsweise smart & small (Reisen in kleinenGruppen) und me & more (Reisen für Singles). Im Jahr 2017 reisten103.379 Gäste in mehr als 100 Länder weltweit mit derUnternehmensgruppe Studiosus, zu der auch die im günstigerenRundreisesegment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo gehört.Der Umsatz erreichte im gleichen Zeitraum ein neues Rekordniveau von275.412.000 Euro. Insgesamt hat die Unternehmensgruppe Studiosus über1.000 Routen im Programm. Am Firmensitz in München sind derzeit 335Mitarbeiter beschäftigt, davon 24 Auszubildende. Zudem arbeiten 570Reiseleiterinnen und Reiseleiter für Studiosus. Gegründet wurde dasFamilienunternehmen am 12. April 1954. Internet: www.studiosus.comPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell