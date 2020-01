Kulturfest in Weifang (Shandong) präsentiert lokale Neujahrsbräuche

Weifang, China (ots/PRNewswire) - Das Kulturfest der chinesischenNeujahrsbräuche von Weifang & der Monat des immateriellen Kulturerbes vonShandong & das Neujahrsfest 2020, ein abwechslungsreiches Programm anFrühjahrsfestivitäten, begann vor Kurzem in der Geschäfts- & Kulturstraße imWeifang Shihu Garten.Diese Kulturveranstaltung besteht aus zwei Programmblöcken. Der erste Block istdas Kulturfest der chinesischen Neujahrsbräuche mit sechs Aktivitäten, unteranderem Eröffnungsfeier, immaterielle Kulturerbeversammlung fürNeujahrsgeschenke von Shandong Weifang 2020 und immaterielle Kulturerbeshow fürFrühjahrsfestivitäten. Der zweite Block ist das Tempelfest & Laternenshow derNeujahrskultur im Shihu Garten mit zwölf Aktivitäten, unter anderemLaternenshow, Gourmetfestival und Neujahrsfest des immateriellen Kulturerbes.Laut Weifang Release (offizielles WeChat-Konto der kommunalen Volksregierung vonWeifang) wird mit dem Event das Ziel verfolgt, den kulturellen Geschmack vonWeifang aufzuwerten, das Leben der Menschen während des Frühjahrsfests zubereichern, die künstlerischen und historischen Werte traditioneller Bräuchehochzuhalten und die wachsende Nachfrage der Bevölkerung nach kulturellenAngeboten zu erfüllen.Weifang in der Provinz Shandong ist tief in kulturellen Traditionen verwurzeltund Heimat mehrerer immaterieller Kulturerbgüter, darunter die Drachen vonWeifang, die Neujahrsholzschnitte von Yangjiabu und die Maoqiang-Oper von Gaomi.Insbesondere die Neujahrsholzschnitte von Yangjiabu und die Drachen von Weifangerfreuen sich weltweit großer Beliebtheit.Links zu Bildanhängen:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=355890http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=355891Pressekontakt:Frau ZhangTel.: +86-10-63074558Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140448/4495263OTS: Weifang ReleaseOriginal-Content von: Weifang Release, übermittelt durch news aktuell