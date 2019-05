Kultur- und Kreativpiloten Deutschland startet in die 10. Bewerbungsphase (FOTO)

Berlin (ots) -2019 ist ein besonderes Jahr für die Kultur- und KreativpilotenDeutschland: Die Auszeichnung hat ihr 10-jähriges Jubiläum. Fürkreatives Unternehmertum setzt der Titel dabei ein nachhaltigesZeichen, denn 90 Prozent aller bisher ausgezeichneten Unternehmensind heute noch am Markt und profitieren langfristig von demvielseitigen Unternehmer*innen-Netzwerk. Die Bewerbungsphase für dendiesjährigen Jahrgang startet am 15. Mai und geht bis 30. Juni 2019.Es ist die einzige Auszeichnung der Bundesregierung, die sichdeutschlandweit an die Kultur- und Kreativwirtschaft richtet."Deutschland braucht in Zukunft noch mehr Innovationen und nochmehr Menschen, die sie vorantreiben. Die Auszeichnung Kultur- undKreativpiloten Deutschland ist deshalb ein wichtiger Bestandteil desFörderprogramms der Bundesregierung", sagt Peter Altmaier,Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Deutlich wird im zehntenJahr der Auszeichnung, dass die Bedeutung der Kultur- undKreativwirtschaft als Impulsgeberin und Querschnittsbranche immerwichtiger wird. Stellvertretend dafür stehen die 32 Unternehmerinnenund Unternehmer, die jährlich als Kultur- und Kreativpilotenausgezeichnet werden. Ihre Besonderheit ist ihre Unterschiedlichkeit:Kein Unternehmen gleicht dem anderen, jedes Projekt und jede Ideesind Unikate. Ihr Impact auf Themen wie Infrastruktur, Bildung,Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder Gesundheit ist relevant, denndie Unternehmen nähern sich aus neuen Perspektiven und mitintrinsischer Motivation an. Das kann zu wertvollen innovativenLösungsansätzen für einige der großen Herausforderungen unserer Zeitbeisteuern.Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien, erklärt:"Künstler und Kreative schaffen Werte auch und gerade jenseits derMaßstäbe ökonomischer Verwertbarkeit. Als gesellschaftlicheAvantgarde sind sie Vordenker und Pioniere, die mit ihrem Mut,abseits des Mainstreams Neues zu entdecken, und ihrer Fähigkeit, Wegefür andere zu bahnen, unsere Gesellschaft voranbringen. DieUnternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft bereiten hier nicht nurden Boden für Innovationen, sondern helfen uns mit ihrem Mut zumExperimentieren auch dabei herauszufinden, wie wir in Zukunft lebenwollen. Ohne diese Kultur- und Kreativpiloten, ohne diese'Überzeugungstäter' würde unserem Land die Kraft zur Veränderungfehlen. Mit diesem Wettbewerb fördern wir daher ganz gezieltInnovationskraft und originelle Geschäftsmodelle von Künstlerinnen,Künstlern und kreativen Unternehmen, um damit einmal mehr dasbeherzte und einfallsreiche Unternehmertum in Deutschland bundesweitsichtbarer zu machen und den Kultur- und Kreativpiloten praktischeUnterstützung auf den weiteren Weg mitzugeben."Ab 15. Mai bewerben: www.kultur-kreativpiloten.de!Die sechswöchige Bewerbungsphase startet am 15. Mai 2019.Deutschlandweit werden Selbständige, Gründer*innen undUnternehmer*innen gesucht, die in der Kultur- und Kreativwirtschafttätig oder mit ihren Projekten und Ideen an der Schnittstellezwischen Kultur- und Kreativwirtschaft und anderen Branchen agieren.Im Fokus des einjährigen Kreativpiloten-Programms steht dieindividuelle Weiterentwicklung der Unternehmung. Dabei spielt eskeine Rolle, ob das Projekt noch ganz am Anfang steht oder bereitsseit mehreren Jahren am Markt vertreten ist. "Es geht uns um dieUnternehmer*innenpersönlichkeit bei den Kultur- und KreativpilotenDeutschland", erläutert Sylvia Hustedt, Initiatorin undProjektleiterin der Auszeichnung. "Mit unseren Screenings, Workshopsund dem Unternehmer*innen-Netzwerk bieten wir den Titelträger*inneneine ungewöhnliche und einmalige Chance, ihr Unternehmen und ihrepersönlichen Ziele voranzutreiben."Einfache BewerbungDie Bewerbung kann via Online-Formular aufwww.kultur-kreativpiloten.de, per Post oder per Mail eingereichtwerden. Zur Bewerbung reichen drei Dinge: Eine kurze Beschreibung derIdee, Informationen zur einreichenden Person oder zum Team und einkurzes Motivationsschreiben, warum man Kultur- und Kreativpilotwerden möchte. Das diesjährige Bewerbungsverfahren geht vom 15. Mai -30. Juni 2019.Kultur- und Kreativpiloten Deutschland - die Auszeichnung derBundesregierung für die Kultur- und KreativwirtschaftJedes Jahr werden im Namen der Bundesregierung 32 Unternehmen alsKultur- und Kreativpiloten Deutschland ausgezeichnet. Bewerben könnensich Unternehmen, Selbständige, Gründer*innen und Projekte aus derKultur- und Kreativwirtschaft und deren Schnittstellen zu anderenBranchen. Bei der Auszeichnung steht dieUnternehmer*innenpersönlichkeit im Mittelpunkt. Die Titelträger*innennehmen an einem einjährigen, individuell abgestimmtenMentoring-Programm teil. Dazu gehören Workshops, die Begleitung durchzwei Coaches, der Austausch mit den anderen Teams und mitExpert*innen sowie die bundesweite Aufmerksamkeit durch dieTitelvergabe.Ideengeber und Organisator der Auszeichnung im Rahmen desProjektauftrags durch die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaftder Bundesregierung ist das u-institut für unternehmerisches Denkenund Handeln e.V. unter Leitung von Sylvia Hustedt und ChristophBackes.Noch mehr Infos Website:www.kultur-kreativpiloten.deMail: kreativpiloten@u-institut.deFacebook: facebook.com/kreativpilotenInstagram: @kreativpilotenTwitter: @kreativpilotenYouTube: KreativpilotenPressekontakt:u-institut für unternehmerisches Denken und Handeln e.V.Projekt: Kultur- und Kreativpiloten DeutschlandNoah Anderson, 030 - 2083409436, presse@u-institut.deOriginal-Content von: u-institut für unternehmerisches Denken und Handeln / Projekt: Kultur- und Kreativpiloten Deutschlan, übermittelt durch news aktuell