Kultsendung reloaded: 1000 Meisterwerke präsentiert von Friedrich Liechtenstein (FOTO)

Unterföhring (ots) -- UHD1 by HD+ und TELE 5 HD zeigen Neuauflage der Kultsendungparallel- Gesprochen wird das Format von Künstler und MedienphänomenFriedrich Liechtenstein- Beeindruckendes Fernseherlebnis dank Ultra High DefinitionDer UHD-Sender UHD1 by HD+ sowie TELE 5 HD wagen die sensationelleNeuauflage der legendären Kunst-Kult-TV-Reihe 1000 Meisterwerke. DieSender holen ab dem 02. Dezember jeweils sonntags gegen 20:05 Uhrfünf Meisterwerke vor die Kamera. Besonders die Neuauflage von Bildund Ton machen die Sendung zu einem besonders sinnlichen Erlebnis. Sohat Unterhaltungskünstler Friedrich Liechtenstein mit seinemunnachahmlichen Timbre in der Stimme den Staub von derDokumentar-Reihe weggepustet und den Text zu fünf Meisterwerken inseiner einmalig anderen Art jetzt für UHD1 und TELE 5 neueingesprochen. Hinzu kommt, dass die Kunstwerke in modernsterUHD-Qualität bis ins kleinste Detail neu abgefilmt wurden und anFarbintensität und Schärfe keine Wünsche offenlassen: Dashochauflösende Ergebnis in UHD lässt den Betrachter auf dem Sofajeden Pinselstrich erkennen. So plastisch, als ständen die Zuschauerim Museum unmittelbar vor dem Kunstwerk.Herausgekommen ist eine neue, crispy Edition der legendärenKunst-Dokumentarreihe "1000 Meisterwerke", die von 1981 bis 1994bereits im TV lief. In jeder der zehnminütigen Sendungen wurdejeweils von einem Off-Sprecher ein Meisterwerk der Malereivorgestellt.Für die Premiere am 02. Dezember sorgt Franz von Lenbach mit"Selbstbildnis mit Frau und Töchtern", dann folgen im WochentaktFranz von Stuck mit "Salome", Franz Marc mit "Der Tiger", Alexej vonJawlensky mit "Meditation" und last but not least Wassily Kandinskymit "Improvisation III".Friedrich Liechtenstein dazu: "Das Format hat mich schon früherfasziniert. Es ist mir eine Ehre, nun der Neuauflage einen ganzeigenen Ausdruck zu verleihen. Die Anmut der ausgewählten Bilderberührt mich auf eine ganz besondere Art und Weise persönlich und dasist natürlich nun Bestandteil der neuen Edition. So wird bildendeKunst nun für die Zuschauer wieder echt attraktiv."Kai Blasberg, TELE 5-Chef: "Friedrich Liechtenstein ist wahreKunst in Figur und das Format ist überraschend anders. Wie TELE 5,das arte für den kleinen Mann. Ich sag nur eins: zum ersten Mal istFernsehen in Sachen Kunst besser als jeder Besuch im Museum."Timo Schneckenburger, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb beiHD+: "Manchmal muss man neue Wege gehen, um den Zuschauern zu zeigenwas ihr UHD-Fernseher alles kann. 1000 Meisterwerke war schon immerein ganz besonderes Format für Kunstliebhaber. Wir haben es aus derKiste geholt und auf Hochglanz poliert. Die Bildqualität inKombination mit Friedrich von Liechtenstein als Sprecher macht dasFormat zum echten Kultobjekt, und nicht nur zum besonderenLeckerbissen für Kunstliebhaber. Ohne das ursprüngliche Konzept undden Anspruch zu verändern."Produziert wird die Neuauflage, wie auch schon dieUrsprungsproduktion, von Monarda Arts.1000 Meisterwerke präsentiert Friedrich LiechtensteinAb dem 2. Dezember 2018 immer sonntags um ca. 20:05 Uhr inUHD-Qualität auf UHD1 und in HD auf TELE 5 HD (Wiederholung ab 5.Dezember 2018, immer mittwochs um ca. 21:00 Uhr auf UHD1 by HD+)Folge 1: Franz von Lenbach, "Selbstbildnis mit Frau und Töchtern"am 2. Dezember 2018 um ca 20:05 UhrWiederholung auf UHD1 5. Dezember 2018, 21:00 UhrFolge 2: Franz von Stuck, "Salome" am 9. Dezember 2018 um ca.20:05 UhrWiederholung auf UHD1 ab 12. Dezember 2018, 21:00 UhrFolge 3: Franz Marc, "Der Tiger" am 16. Dezember 2018 um ca. 20:05UhrWiederholung auf UHD1 ab 16. Dezember 2018, 21:00 UhrFolge 4: Alexey von Jawlensky, "Meditation" am 23. Dezember 2018um ca. 20:05 UhrWiederholung auf UHD1 ab 26. Dezember 2018, 21:00 UhrFolge 5: Wassily Kandinsky, "Impression III" am 30. Dezember 2018um ca. 20:05 UhrWiederholung auf UHD1 ab 02. Januar 2019, 21:00 UhrVoraussetzungen für den Empfang von UHD1 by HD+:In ultrabrillanter Auflösung sind die 1000 Meisterwerke auf UHD1by HD+ zu sehen. Neben einem UHD-TV mit HEVC-Decoder und dem Empfangüber Satelliten benötigen Zuschauer ein HD+ Modul oder einen HD+UHD-Receiver mit einer aktiven HD+ Karte.UHD1 by HD+ finden Sie auf Sendeplatz 1401 (variiert je nachTV-Hersteller).Die Empfangsparameter von UHD1:Satellit: ASTRA 19,2° OstTransponder: 1.035Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal)Modulation: DVB-S2, 8PSKSymbolrate: 22.000 Ms/sFEC 5/6Weitere Informationen zum Empfang von UHD1 by HD+: www.uhd1.tv.Zuschauer mit einem HD+ UHD Receiver oder HD+ TVkey finden UHD1 aufSenderplatz 1401.Bildmaterial finden Sie unterhttps://presse.hd-plus.de/hd-plus/presseÜber HD+Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einemweltweit führenden Satellitenbetreiber mit einer Flotte von über 50Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet undvermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programmangebot inhochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das AstraSatellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ habenZugriff auf mehr als 60 Sender in HD - neben über 40 freiempfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paketaktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie 2 UltraHD-Sender. Mit dem zusätzlich verfügbaren Eurosport-Paket erlebenZuschauer alle Bundesliga-Spiele am Freitag, Montag und Sonntagmittagund weitere Sport-Highlights live in HD-Qualität. Mehr Informationenunter www.hd-plus.de.Mit Travelxp 4k und UHD1 by Astra / HD+ bietet HD+ seinen Kundenzudem zwei Ultra HD-Sender an. Travelxp 4k ist der weltweit ersteReisesender, der seine Programme in Ultra HD HDR (High Dynamic Range)produziert und ausstrahlt. UHD1 by Astra / HD+ ist einer der ersten24/7 Demokanäle für Ultra HD. Tagsüber unterstützt er durchattraktive Inhalte den Fachhandel dabei, Kunden für Ultra HD zubegeistern. Abends präsentiert der Kanal HD+ Kunden exklusive Inhalteaus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action, Clips und Chillout - sowiedie UHD-Events der Sender.Mehr Informationen unter www.hd-plus.de/uhd/Für Rückfragen von Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896-1640Frank.Lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell