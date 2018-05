Kultmarke Fisherman's Friend sorgt für Hero Momente am Nürburgring (FOTO)

Bonn (ots) -10.000 Fisherman's Friend StrongmanRunner zeigen StärkeHoch motiviert, bunt gekleidet und voller Adrenalin: knapp 10.000Läufer durchquerten beim Fisherman's Friend StrongmanRun am 26. Mai2018 die berühmt-berüchtigte "grüne Hölle" und erlebten ihren ganzpersönlichen Hero Moment. Von der fulminanten Startshow über deneinzigartigen Teamgeist bis hin zum unvergesslichen Zieleinlauf: Auchim elften Jahr sorgte die Kultmarke mit dem einzigartigen Fisherman'sFriend StrongmanRun Spirit für Gänsehautmomente. Die Heroes desTages: Armin Botha (26) und Susanne Kraus (38). Sie bewiesen Stärkeund legten die Gesamtdistanz (24 Kilometer) mit herausforderndenHindernissen in Bestzeit zurück.Die Mutter aller Hindernisläufe zeigte auch im elften Jahr, dassTeamgeist und eine große Portion Spaß den Fisherman's FriendStrongmanRun Spirit auszeichnen! Der Lauf am Nürburgring sorgte fürzwei ganz besondere Hero Momente: Susanne Kraus beeindruckte miteiner unglaublichen Zeit von 2:14:17 und sicherte sich bei den Frauenden Sieg der Gesamtdistanz. Im Namen der Kultmarke kletterte sie überHochseecontainer, sprang ins eiskalte Wasser und krabbelte durchaufregende Reifen-Hindernisse "Es war unglaublich - sie hat gemeinsammit den anderen StrongmanRunnern ungeahnte Stärken entdeckt", sagtMichael Geiseler, Regional Business Manager Fisherman's Friend. Beiden Männern verdiente sich Armin Botha die goldene Medaille: Miteiner Laufzeit von 1:54:38 glänzte er über die Gesamtdistanz. "Dankean die großartige Community: Keiner der Läufer war zu keiner Sekundeauf sich allein gestellt und alle hatten einen riesigen Spaß", freutsich Geiseler.Nach dem Run ist vor dem Run: Der Lauf am Nürburgring stellte denAuftakt der diesjährigen Fisherman's Friend StrongmanRun Saison dar!Weiter geht's mit GO HEAVY am 9. Juni 2018 in Wacken, wenn derheilige Boden des größten Heavy Metal-Festivals der Welt zum wohlschlammigsten Hindernislauf Schleswig-Holsteins wird. Am FühlingerSee in Köln warten unter dem Motto GO FUN am 8. September 2018aufregende Wasserfälle sowie erfrischende Schwimmstrecken darauf, vontausenden Heroes bewältigt zu werden.Du hast Lust, Fisherman's Friend StrongmanRun Luft zu schnuppernund deine Stärken zu zeigen? Dann melde dich oder dein Team an undfeiere mit Laufbegeisterten aus ganz Deutschland deinen persönlichenHero Moment. Sichere dir noch schnell die letzten heiß begehrtenTickets für Wacken und Köln. Erlebe den einzigartigen Fisherman'sFriend StrongmanRun Spirit und gehe gemeinsam mit tausenden starkenFrauen und Männern an den Start. Weitere Infos auf der Fisherman'sFriend StrongmanRun Webseite (www.strongmanrun.de).Die Sieger der GesamtdistanzNeben Gold für Armin Botha ging die Silbermedaille an ThomasWittwer (38) mit 01:59:18. Ralf Ulmer (28) belegte den dritten Platzmit 2:01:32.Auch die Laufzeiten der Frauen konnten sich sehen lassen. Dieschnellste Frau nach Susanne Kraus war Sarah Kraft (31) mit einerZeit von 2:28:51. Drittplatzierte wurde Bianca Hartman. Sie lief nach2:43:45 ins Ziel ein.Das schnellste Team waren die Fisherman's Friend StrongmanRunner.Die Läufer Thomas Wittwer (36), Fabian Trapp (37) und Dominik Memmer(37) schafften die Strecke aufsummiert in einer Zeit von 06:27:54.Die Sieger der Strong-12Mit einer Laufzeit von 00:57:08 belegte Robin Siegel (25) denersten Platz. Den zweiten Platz sicherte sich Marc Prins (45) mit00:58:01. Es folgte Pascal Weiner (25) mit einer Zeit von 01:02:52.Joana Fries (33) verdiente sich mit einer Zeit von 01:12:18 denPlatz auf dem obersten Siegertreppchen, dicht gefolgt von SarahKeller (25) mit einer Zeit von 01:17:02. Susanne Widera erreichte in01:25:03 das Ziel.Stephan König (49), Thomas Feld (57) und Marcus Karl (49) vom TeamLG Langsur 1 freuten sich über eine Top-Zeit von 03:25:01 und damitüber die beste Teamwertung.Pressekontakt:P.U.N.K.T. Gesellschaft für Public Relations mbHBenjamin KolthoffVölckersstr. 4422765 HamburgTelefon: +49 40 8537600E-Mail: bkolthoff@punkt-pr.deOriginal-Content von: CFP Brands Süßwarenhandels GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell