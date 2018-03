Kultkinderschuhmarke elefanten wird 90 Jahre / Zum Jubiläum startet die Traditionsmarke mit eigenem Online-Shop (FOTO)

Essen (ots) -elefanten ist die wohl bekannteste Kinderschuhmarke Deutschlands,die sich das Vertrauen von Eltern und Kindern über Jahrzehnte hinwegdurch Entwicklungsarbeit und Engagement für die Fußgesundheit vonKindern verdient hat. Auch im Jubiläumsjahr 2018 stehen Qualität,Design und Innovation im Mittelpunkt - jetzt auch im digitalenBereich.Alles begann am 2. Mai 1928, an dem Gustav Hoffmann aus Kleve beimReichspatentamt in Berlin die Marke "elefanten" für Kinderschuheeintragen lässt. Was er damals noch nicht ahnt: Der kleine roteElefant wird im Laufe der Jahrzehnte zum Markenzeichen für die wohlbekannteste und beliebteste deutsche Kinderschuhmarke.Von der "Verkümmerungsmaschine" zum GesundheitsschuhZu Beginn des 20. Jahrhunderts haben Kinderfüße einen schwerenStand. Als Gustav Hoffmann 1896 eine Schuhfabrik in Kleve gründet,die ausschließlich Kinderschuhe herstellt, ist das eine Sensation.Bis dahin sind Kinderschuhe nur eine verkleinerte Version der Schuhefür Erwachsene. Außerdem unterscheidet man nicht zwischen rechtem undlinkem Fuß. Man glaubt, der Kinderfuß werde sich den Schuh schonpassend machen. Die Folgen für die Fußgesundheit sind verheerend:Kinderschuhe seien "wahre Verkümmerungsmaschinen", so dasvernichtende Urteil des berühmten Naturheilkundlers Pfarrer SebastianKneipp.Hoffmann und sein Schwager Fritz Pannier stellen nun erstmalsKinderschuhe nach unterschiedlichen Leisten für rechte und linkeSchuhe her - ein Meilenstein in der Produktion von Kinderschuhen.Forschung und Entwicklung als Säule des ErfolgsNachdem die Produktion während des zweiten Weltkrieges ruht,werden ab 1946 schon wieder mehrere Tausend Paar Kinderschuhe pro Taghergestellt. In den nachfolgenden Jahren wartet die Marke elefantenregelmäßig mit bedeutenden Innovationen auf. Vom ersten flexiblenKinderschuh "Torsana" 1955 über den meistverkauften Lauflernschuh derWelt "el chico" 1964 bis hin zur Mitwirkung an der Entstehung desQualitätssiegels und Fußmesssystems WMS 1974 - elefanten setzt dieErkenntnisse aus eigenen Studien und Kooperationen mit Orthopädendirekt in die Entwicklung von neuen Kinderschuhen um.Auch heute hat die Marke nichts von ihrer Strahlkraft verloren undsteht immer noch für Qualität, Funktionalität und Sicherheit. Mit derEinführung der patentierten Sohle "elefanten free" und derenWeiterentwicklung "elefanten free Diamond" setzt elefanten weitereStandards bezüglich der Flexibilität des Schuhs. Der Kinderfuß kannsich hier beim Abrollen in jede Richtung bewegen. Auf chromfreigegerbtes Leder und eine Laufsohle aus Naturkautschuk setzt die BioLinie "elefanten green", die Kunden mit einem hohen Anspruch an dieNatürlichkeit der verwendeten Materialien am Schuh anspricht.Kooperationen und GesundheitsstudienDas Thema Kindergesundheit hat elefanten außerdem durch Studienund Initiativen im Laufe der Jahrzehnte kontinuierlich unterstützt.In der jüngeren Vergangenheit hat das Unternehmen als Stifter dieelefanten-Kindergesundheitsstudie 2011/2012 und das darausentstandene Unterrichtsmaterial für Grundschulen ermöglicht. Hinterdem Projekt standen die Kooperationspartner PROSOZ-Institut fürSozialforschung, der Deutsche Kinderschutzbund, Prof. Dr. med.Dietrich Grönemeyer und das Wissenschaftsforum Ruhr. 2016 wurden dannin einer bundesweiten Fußmessaktion 3000 Paar Kinderfüße vermessen -ebenfalls unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Grönemeyer.Online-Shop und Social MediaPünktlich zum Jubiläum geht die Marke elefanten mit einem eigenenOnline-Shop (www.elefanten.de) an den Start. Unter rund 200verschiedenen Modellen kann sich der Kunde momentan das passendeaussuchen. elefanten-Schuhe sind mit dem WMS-Siegel ausgestattet undentsprechen den hohen Ansprüchen bezüglich Größenangaben, Qualitätund Schadstofffreiheit des Deutschen Schuhinstituts. Vom niedlichenLauflerner mit extrem flexibler Sohle über bequeme Sandalen aushochwertigem Leder bis hin zu strapazierfähigen Hausschuhen undGummistiefeln ist von Gr. 18 bis 37 für jeden Geschmack und Anlassetwas dabei. Versandkostenfreie Lieferung und kostenloser Rückversandgehören ebenso zum Service wie Hintergrundinformationen zum ThemaFüßemessen und WMS. Zum Mitfeiern wird es besondere Jubiläumsangebotegeben sowie eine Verlosungsaktion, bei der die Kunden neunKindergeburtstage mit dem roten Elefanten gewinnen können. Außerdemist elefanten seit März auch auf Facebook und Instagram aktiv.Pressekontakt:Kontakt Corporate CommunicationsRDN Agentur für PR Gmbh & Co. KGTatjana HetfeldAnton-Bauer-Weg 645657 RecklinghausenTel.: 02361 / 490 491 - 11Fax: 02361 / 490 491 - 29t.hetfeld@rdn-online.deKontakt Mode-PRpower4brands Cross Communication GmbHBettina von BühlerMagdalenenstraße 520148 HamburgTel.: 040 / 413 30 78 - 18Fax: 040 / 413 30 78 - 28bvonbuehler@power4brands.deOriginal-Content von: DEICHMANN SE, übermittelt durch news aktuell