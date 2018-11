Die Kultfamilie Conner kommt zu Prime Video: Amazon holt das Roseanne-Spin-off Die Conners nach Deutschland und Österreich (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -Die Sitcom startet am 30. November mit den ersten vier Episodenbei Deutschlands beliebtestem Video-Streaming-Service.- Neue Episoden stehen wöchentlich in der englischenOriginalversion und der deutschen Synchronfassung zum Streamenbereit.- Zum wiederkehrenden Cast gehören Stars wie John Goodman, LaurieMetcalf, Johnny Galecki und Juliette Lewis.Zwischen alltäglichem Familienwahnsinn, finanziellen Problemen undDating-Drama: Das Spin-off der US-Sitcom Roseanne, Die Conners, kommtzu Prime Video. Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich könnensich ab dem 30. November auf neue Geschichten aus dem Leben der nichtimmer ganz politisch-korrekten Arbeiterfamilie freuen. Die erstenvier Episoden der Sitcom sind dann bereits in der englischenOriginalversion und der deutschen Synchronfassung verfügbar, danachsteht jede Woche eine weitere neue Episode bei AmazonsVideo-Streaming-Service zum Streamen bereit.Darum geht's: Auf die Conners warten schwere Zeiten. Während allenoch versuchen, den Verlust von Familienoberhaupt Roseanne zuverarbeiten, müssen sie sich den kleinen und großen Hürden desAlltags in Lanford stellen. Doch eins steht für die Familie immerfest: Egal, was kommt, sei es die Angst vor dem Älter werden, dasherausfordernde Leben mit kleinen Kindern, unvorhergeseheneSchwangerschaften oder finanzielle Probleme - gemeinsam meistern siealles.Altbekannte Darsteller verkörpern die liebenswertenFamilienmitglieder: John Goodman (Alpha House, 10 Cloverfield Lane)kehrt in seiner Rolle als Familienvater Dan Conner zurück. Außerdemsind Alicia Goranson (Fringe - Grenzfälle des FBI, Boys Don't Cry)als die älteste Tochter Becky, Sara Gilbert (The Big Bang Theory, TheComeback) als Darlene, das Mittelkind der Familie, Michael Fishman(Undrafted, Seinfeld) als der Sohn D.J. und Laurie Metcalf (LadyBird, The Big Bang Theory) als Tante Majorie "Jackie" Harris wiedermit dabei. Weitere Rollen übernehmen unter anderem Johnny Galecki(The Big Bang Theory) als Darlenes Ex-Mann David, Juliette Lewis(Secrets and Lies, From Dusk Till Dawn), die die neue Frau an DavidsSeite spielt, sowie Justin Long (New Girl, Tusk) als Neil, der sichin Darlene verliebt hat."Roseanne war eine der beliebtesten US-Serien in der Geschichtedes deutschen Fernsehens. Wir freuen uns jetzt dem mit großerSpannung erwarteten Sequel, Die Conners, ab 30. November ein Zuhausebei Prime Video geben zu können", sagt Dr. Christoph Schneider,Geschäftsführer Prime Video Germany. "Die Conners bringt eineKult-Sitcom mit einem hochkarätigen Cast und in neuem Gewand zurückauf die Bildschirme - wir sind davon überzeugt, dass unserePrime-Mitglieder die Sitcom lieben werden."Bernhard Glöggler, Vice President Disney Media Distribution, TheWalt Disney Company GSA ergänzt: "Die Conners gehören bereits kurznach ihrem Start in den USA zu den erfolgreichsten Sitcoms des Jahresund wir freuen uns sehr, mit Amazon eine attraktive Heimat für dieSerie in Deutschland und Österreich gefunden zu haben. Mit dieserVereinbarung führen wir die langjährige Zusammenarbeit mit Amazonfort und sind gespannt auf die vielen Herausforderungen, die sich denFamilienmitgliedern in der Serie offenbaren."Die Serie stammt aus der Feder von Tom Werner (Roseanne, The BillCosby Show), der zusammen mit Sara Gilbert und Tony Hernandez (BroadCity, Younger) auch als Executive Producer fungiert. Weitere Autorenund Executive Producer von Die Conners sind Bruce Helford (Kevin CanWait, Anger Management), Dave Caplan (Rizzoli & Isles, AngerManagement) und Bruce Rasmussen (Dallas, Without a Trace - Spurlosverschwunden). Die Serie wird von Werner Entertainment produziert.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell