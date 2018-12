Hamburg (ots) -"Der Tatortreiniger" mit Bjarne Mädel im NDR Fernsehen ist Kult -sowohl beim TV-Publikum als auch bei den Fernseh-Kritikern. ZweiGrimme-Preise, drei Deutsche Comedy-Preise und etliche weitereAuszeichnungen in sieben Jahren sprechen für sich. Zuletzt gab es fürdie Folge "Sind Sie sicher?" den Deutschen Menschenrechts-Filmpreisin der Kategorie Bildung. Doch nun ist Schluss: "Der Tatortreiniger"Schotty verlässt die Bühne. Bevor es soweit ist, bietet das NDRFernsehen den Fans einen ganzen "Tatortreiniger"- Schwerpunkt: vierneue Folgen und dazu 13 Episoden aus den vergangenen Jahren. Dieneuen Folgen laufen am Dienstag, 18., und Mittwoch, 19. Dezember. DieEpisode "Einunddreißig", die das Festival am 19. Dezember abschließt,ist zugleich die Abschieds-Folge. Regisseur aller Folgen ist ArneFeldhusen. Autorin Mizzi Meyer hat sich die denkwürdigen Begegnungenausgedacht, die Schotty mit Menschen aller Art während des Wegputzensunschöner Spuren am Tatort erlebt.Mizzi Meyer (zu Schotty): "Also gut, das war's. Aufhörn, wenn's amSchönsten ist. Glaub mir, es ist am besten so. Du bist ein tollerKerl und Du hast einen würdevollen Abschied verdient. Ich binwirklich dankbar für diese Zeit. Das 'Tatortreiniger'-Projekt warungewöhnlich und toll. Aber jetzt ist es vorbei. Das ist traurig,aber richtig."(Aus dem von Mizzi Meyer verfassten Dialog "Vom Aufhören", sieheAnhang der Meldung)Bjarne Mädel: "Heiko Schotte ist ja nur eine von vielen Figuren,die ich in meinem Leben spiele ... aber dann eben doch nicht, weil erimmer eine ganz besondere Stellung in meinem Herzen einnehmen wird.Normalerweise kann ich ganz gut zwischen privatem und gespieltemLeben unterscheiden, aber Schotty vermisse ich jetzt schon wie einenrealen Menschen, mit dem ich acht Jahre lang eng befreundet undextrem vertraut gewesen bin. Wenn das unseren Zuschauern genausogehen sollte, haben wir anscheinend in den 31 Folgen was 'richtig'gemacht.Die Entscheidung, uns nun von Schotty zu verabschieden, fällt unsnicht leicht, und ich persönlich hätte gern noch die eine oder andereSauerei weggemacht. Aber ich respektiere die künstlerische Konsequenzmeiner Autorin Mizzi Meyer und meines Regisseurs Arne Feldhusen ...ohne die Schotty nicht wüsste, was er (wie) sagen oder machen sollte.Ich bin dankbar dafür, durch ihn unfassbar tolle Kollegenkennengelernt zu haben und ein Team, das seinesgleichen sucht."Arne Feldhusen: "Es war damals nicht ganz einfach, die Idee vom'Tatortreiniger' so durchzusetzen, wie er uns vorschwebte, und dahertut es schon weh, nicht auch in Zukunft regelmäßig zu ihmzurückzukehren. Er hat sich enorm entwickelt, und wenn man jetzt nachvielen Jahren nicht auch mal von ihm abließe, würde man sich wohlirgendwann wiederholen. Genau das haben wir immer versucht zuvermeiden - er sollte einmalig bleiben. Ich hätte ihn noch gern ausder formalen Enge, die wir ihm der Umstände wegen mal geben mussten,ausbrechen sehen. Nur das ewig Gleiche ist nicht sein Ding, Schottyist einer, der kurz vorbei kommt und wieder geht. Aber eben mächtigEindruck hinterlässt. Ich danke allen, die ihm die Tür aufgemachthaben."NDR Intendant Lutz Marmor: "Manche Programme sind ein Geschenk.Dazu gehört die vielfach preisgekrönte NDR Kultserie 'DerTatortreiniger'. Die hoch geschätzte Autorin Mizzi Meyer hatentschieden, dass es mit der 31. Folge genug ist. Alle Bemühungen,sie vom Gegenteil zu überzeugen, waren leider erfolglos. Ichrespektiere diese Entscheidung. Der Autorin Mizzi Meyer alias IngridLausund, dem Regisseur Arne Feldhusen und Bjarne Mädel vor der Kameragebührt großer Dank und Anerkennung. Mein Dank geht dabei auch an dieRedaktion und die Letterbox Filmproduktion, die diese großartigenFilme mit viel Engagement möglich gemacht haben."Der Schwerpunkt zu "Der Tatortreiniger" im NDR Fernsehen startetam Donnerstag, 13. Dezember. Ab 22.30 Uhr sind drei Best-of-Folgen zusehen: "Sind Sie sicher", "Özgur" und "Schottys Kampf". Weiter gehtes mit dem "Best-of" am Sonnabend, 15. Dezember, um 23.10 Uhr in derlangen "Tatortreiniger"-Nacht. Hier gibt es ein Wiedersehen mit zehnFolgen: "Ganz normale Jobs", "Freunde", "Angehörige", "Schweine","Der Fluch", "Pfirsich Melba", "Ja, ich will", "Carpe Diem","Wattolümpiade" und "Anbieterwechsel".In den vier neuen Folgen wird Schottys so unverwüstlich scheinendeNatur auf eine harte Probe gestellt. Neben Bjarne Mädel spielen u. a.Thomas Niehaus und Angelika Richter, Pia Hierzegger und Lina Beckmannsowie Jan Georg Schütte, Olli Schulz und Werner Wölbern. Am 18.Dezember laufen ab 22.00 Uhr die Episoden "Currywurst" und"Rebellen", am 19. Dezember ab 22.00 Uhr "Der Kopf" und"Einunddreißig".In "Currywurst" putzt Schotty in einer Kunstgalerie, wo erEinblick in die Welt der Kunst, des Geldes und der Wertigkeit derDinge an sich bekommt. Am Ende wird er zwar fast selbst zum Opfer desKunstbetriebes - doch Schotty wäre nicht Schotty, wenn er die Galerienicht mit einem Bild unter dem Arm verließe. Auf alte Bekannte, seineKumpel Didi und Frido, trifft Schotty in der Folge "Rebellen". Aufden ersten Blick entwickelt sich ein harmloses Gespräch, doch dannführen Filzgleiter unter Sesseln zu einem skurrilen Geschehen. DieEpisode "Der Kopf" erzählt von einer Welt, die noch niemand betretenhat: Schotty muss in der Wohnung eines Koma-Patienten putzen undfindet sich auf einmal in dessen Gehirn wieder. Und in"Einunddreißig" begegnet Schotty plötzlich Menschen, die er ausfrüheren Jobs kennt. Aber kennen die ihn noch? Wo ist er eigentlich?Am Ende steht Schottys Leben auf dem Spiel."Der Tatortreiniger" ist eine Produktion der LetterboxFilmproduktion GmbH (Produzentin: Kerstin Ramcke, ausführenderProduzent: Wolfgang Henningsen) im Auftrag des NDR. Die Redaktion:Dr. Bernhard Gleim und Christian Granderath."Vom Aufhören"Von Mizzi Meyer"Mizzi Meyer: Also gut, das war's. Aufhörn, wenn's am Schönsten ist.Schotty: Wieso das denn?!Mizzi Meyer: Sagt man so.Schotty: Da halt ich überhaupt nix von. Ich finde, wenn's amSchönsten ist, soll man's genießen. Außerdem weiß man doch gar nicht,ob's vielleicht noch schöner wird. Das weiß man doch erst hinterher!Mizzi Meyer: Aber Schotty, gib's zu: Du bist nach all den Jahrenschon ziemlich erschöpft. Schotty: Ich?! Stimmt nicht! Mizzi Meyer:Sei ehrlich.Schotty: Ja, gut, es ist vielleicht ein klein bisschen anstrengendergeworden, aber ...Mizzi Meyer: Also. Soll'n wir solange weitermachen, bis du mit einemRollator zum Putzen kommst?Schotty: Ich könnte einen extrem coolen Rollator haben, so einsupergeil-modernes Hightech-Teil, so eins mit Digitalanzeige und ...Mizzi Meyer: Vergiss es. Schau mal, jetzt lieben die Zuschauer Dichnoch.Schotty: Welche Zuschauer?Mizzi Meyer: Glaub mir, es ist am besten so. Du bist ein toller Kerlund Du hast einen würdevollen Abschied verdient.Schotty: Laberlaber ...Mizzi Meyer: Schotty, Du hast Deinen Job eh nur solange machenkönnen, weil ein riesiges Team Dich so liebt und so viel möglichgemacht hat. Dir zuliebe haben Leute superbezahlte Jobangeboteausgeschlagen, haben gearbeitet wie die Verrückten, habenBudget-sprengende Geschichten möglich gemacht und haben sichpersönlich für Dich eingesetzt. Ich bin wirklich dankbar für dieseZeit. Das 'Tatortreiniger'-Projekt war ungewöhnlich und toll. Aberjetzt ist es vorbei. Das ist traurig, aber richtig.Schotty: Ja gut, wenn das so ist, dann ... dann mach ich vielleichtauch noch was Anderes. Vielleicht ... Sozialpädagogik?Mizzi Meyer: Äh ... ja. Is' doch gut.Schotty: Sag bitte allen auch in meinem Namen Danke.Mizzi Meyer: Mach ich.Schotty: Kann ich noch einen Schlussgag haben?Mizzi Meyer: Nein.Schotty: Wenigstens `ne ganz kleine Tischrakete?Mizzi Meyer: Nein. Ich kenn Dich. So fängts an, und kurz drauf brenntdie Hütte.Schotty: Mann! Aber eine Frage hab ich noch.Mizzi Meyer: Ja?Schotty: Wer, zum Teufel, ist eigentlich dieser Bjarne Mädel?"Fotos unter www.ARD-Foto.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040/4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell