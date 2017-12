Kulmbacher Unternehmer rettet Hummel-Figuren

Kulmbach (ots) - Der Kulmbacher Unternehmer Bernd Förtschübernimmt die traditionsreiche Hummel Manufaktur in Rödental. DasUnternehmen musste im November zum wiederholten Mal Insolvenzanmelden und soll nun von Grund auf neu aufgestellt werden. Rödentalwird als Produktionsstandort beibehalten, ein Großteil derBelegschaft wird übernommen. Kernpunkt der Sanierung wird ein völligüberarbeitetes Vertriebskonzept. "Das Problem der vergangenen Jahrelag weder in der Produktion noch bei den Figuren selbst.", so BerndFörtsch.So soll der Fokus zukünftig auf dem Direktvertrieb und einemumfassendem Community-Konzept zur Einbindung der großenSammlergemeinde liegen."Hummel ist ein weltbekanntes Traditionsunternehmen aus meinerHeimat Oberfranken", erklärt Förtsch weiter, "eine starke Marke miteiner langen Historie und Spitzen-Produkten, die wie kaum eine anderefür deutsche Handwerkskunst und Tradition steht. Diese Tradition sollauch in Zukunft fortbestehen. In diesen unruhigen Zeiten muss mandafür sorgen, dass alte Werte erhalten und gepflegt werden."Begleitet wurde die Insolvenz vom Fachanwalt für InsolvenzrechtKlaus-Christof Ehrlicher von der Kanzlei Linse & Ehrlicher ausCoburg.Pressekontakt:UnternehmenThomas Eidloth09221-9051-233t.eidloth@boersenmedien.deQuadriga Communication GmbHKent Gaertner030-30 30 80 89 - 13gaertner@quadriga-communication.deOriginal-Content von: Quadriga Communication GmbH, übermittelt durch news aktuell