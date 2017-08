"Kulinarischer Verzicht und Sport passen für mich ganz und gar nicht zusammen" - Fernsehkoch und Hobbyläufer Christian Henze gibt Tipps zur richtigen Sportlerernährung (AUDIO)

Bitburg (ots) -MANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Er war Privatkoch von Gunther Sachs, arbeitete beim "Koch desJahrhunderts" Eckhard Witzigmann und ist heute einer der beliebtestenFernsehköche Deutschlands: Christian Henze. Im MDR-Fernsehen ist erjeden Freitag mit seiner Sendung "Iss was?!" zu sehen und kocht dortmit viel Spontanität und Lässigkeit - ganz nach seinem Lebensmotto"Enjoy your life!". Christian Henze ist aber nicht nur Koch ausLeidenschaft, der 49-Jährige ist darüber hinaus auch passionierterFreizeitsportler und Läufer. Und als solcher weiß er natürlich ganzgenau, wie die richtige Ernährung für Sportler auszusehen hat:O-Ton Christian HenzeDas A und O beim Sport ist logischerweise die Ernährung. Und wennman entsprechend Sport treibt muss man natürlich genau daran denken:Passt der Kohlenhydrathaushalt wenn ich viel laufe, passt die nötigeEnergiezufuhr bei Kraftsportarten mit Eiweißanteilen. Also da mussman sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen, dass das ebenpasst. Um dann mit der richtige Ernährung - 80 Prozent Ernährung, 20Prozent Sport - zum erwünschten Ergebnis zu kommen. (0:28)Drei bis viermal in der Woche trainiert Christian Henze imFitnessstudio, hinzu kommt noch der eine oder andere Ausdauerlauf -der Starkoch tut viel für seine Gesundheit und seinen Körper. Und dasist ihm auch anzusehen: Wer Christian Henze am Herd bei der Arbeitsieht, ahnt, dass unter der weißen Kochschürze ein durchtrainierter,drahtiger Körper steckt. Doch deshalb verzichtet der Meisterkeinesfalls auf die leckeren Versuchungen, die es in seiner Küchegibt. Im Gegenteil:O-Ton Christian HenzeKulinarischer Verzicht und Sport passen für mich gar nichtzusammen. Vor Jahren hat man noch überspitzt gesagt: Am besten nurrohen Brokkoli essen und ohne Salz und das auch noch viermal am Tag.Das entspricht überhaupt nicht meiner Philosophie. Meine Philosophielautet: "Enjoy your life!" Freude am Genuss, Freude am Leben, Freudeam Sport - und das mit einer ganz klugen Ernährung. Da muss ich mirso ein bisschen Gedanken machen: Was passt denn in meinen Speiseplan?Muss ich mich denn so kasteien? Nein, muss man nicht! Eine klugeErnährung mit gesundem Menschenverstand macht auf jeden Fall Sinn!(0:37)Und dazu gehört neben den richtigen Essen natürlich auch dasausreichende und vernünftige Trinkverhalten. Und auch hier müssenSportler keinesfalls auf den Genuss verzichten, Immer nur stillesWasser war gestern. Heute dürfen und sollen Sportler durchaus auchmal zu einem alkoholfreien Bier, wie zum Beispiel Bitburger 0,0greifen, so der Experte: O-Ton Christian Henze Der Spitzensportlerweiß das mittlerweile, dass isotonische Getränke wie alkoholfreiesBier sehr, sehr sinnvoll sind. Die schmecken, geben Energie und Kraftund mit den entsprechenden Inhaltsstoffen tut man sich da auf jedenFall was Gutes. Und deshalb ist alkoholfreies Bier im Spitzensportangekommen. Bei mir übrigens auch. (0:23)Und nach getaner sportlicher Betätigung darf es dann als Belohnungdurchaus auch mal etwas Leckeres zum Naschen geben. Und auch hiergreift Christian Henze gerne ab und zu einem alkoholfreien Bier alsZutat:O-Ton Christian HenzeDas Thema Kochen mit Bier gibt es ja schon eine ganze Weile undnatürlich koche ich auch mit Bier. Ich habe unlängst mit demBitburger 0,0 Grapefruit ein schönes Dessert gemacht. Und zwar habeich eine Grapefruit ausgepresst, das Bier dazu gegeben, einen LöffelPuderzucker und habe das kräftigst zu einem Sirup einkochen lassen.Dann dazu eine Kugel Vanilleeis, ein bisschen Crunch oben drüber -sensationell. Und somit kann man das Ganze auch kochtechnischverarbeiten. (0:29)Abmoderation:TV-Koch Christian Henze mit Tipps zur richtigen Ernährung vor,während und - als Belohnung - nach dem Sport.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Ansprechpartner:Bitburger Braugruppe, Christina Schommer, 06561 14 2347all4radio, Hannes Brühl, 0711 3277759 0Original-Content von: Bitburger, übermittelt durch news aktuell