Kulinarischer Jahresrückblick: Chefkoch zeigt die Suchtrends des vergangenen Jahres (FOTO)

Bonn (ots) - Was waren die beliebtesten Rezepte der Chefkoch-Nutzer imvergangenen Jahr? Chefkoch ermittelt die meist gesuchten und beliebtestenRezepte seiner rund 22 Mio. monatlichen Nutzer und zeigt die Suchtrends 2019.Gesunde Ernährung zieht sich von den Medien bis in die Supermarktregale. VieleMenschen ernähren sich bewusster und gesünder, verzichten auf Fleisch undkonsumieren weniger Milchprodukte und Zucker. Welche Rezepte haben es 2019 indie Küche und auf den Herd von Deutschlands Hobbyköchen geschafft? Chefkoch,Europas größte Koch-Community hat die Suchanfragen des vergangen Jahresanalysiert. Die Auswertung der Topsuchen auf Chefkoch hat ergeben, dass dieNutzer auch in 2019 vor allem nach Rezepte-Klassikern suchen. Pfannkuchen,Nudelsalat und Apfelkuchen sind mit jeweils über 1,5 Mio. Suchanfragen die TopDrei-Rezeptsuchen des vergangenen Jahres, dicht gefolgt von Pizzateig undNudelauflauf. Aber auch das Nutzerinteresse an gesunden und leichten Gerichtennimmt zu. Im Vergleich zum Vorjahr gehen klare Trends aus den Rezeptsuchen derChefkoch-Nutzer hervor. Wassermelonensalat (25x mehr Suchen zum Vorjahr),Fischgerichte (22x mehr) und Sommersalate (12x mehr) sind unter den Top 5 derRezeptsuchtrends* für 2019 und zeigen, dass frische und leichte Gerichte bei denChefkoch-Nutzern an Bedeutung gewinnen.Welche Foodtrends zeichnen sich bereits jetzt für das neue Jahr ab? Darüberspricht Bloggerin und Chefkoch-Mitarbeiterin Maja Nett in der zweiten Folge desChefkoch-Podcast "Deckel auf" (ab 15. Januar) mit Gastronomie-Beraterin CathrinBrandes. Von der Rückkehr des Bubble Teas bis zur neuen Baltic Cuisine wagt sieerste Prognosen und erklärt, was hinter den neuen kulinarischen Trends steckt.Der Podcast erscheint alle zwei Wochen und ist abrufbar bei AudioNow und unterwww.chefkoch.de/magazin/podcast sowie überall, wo es Podcasts gibt.Pressekontakt:PressekontaktMarina HoffmannPR / Kommunikation ChefkochGruner + Jahr GmbH20459 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 38 79E-Mail hoffmann.marina@guj.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70044/4492346OTS: Gruner+Jahr, CHEFKOCHOriginal-Content von: Gruner+Jahr, CHEFKOCH, übermittelt durch news aktuell