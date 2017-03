Kulinarische Innovation der Elior Group: Mahlzeiten, die Licht in den Patientenalltag bringen und zum Wohlergehen beitragen

Paris (ots/PRNewswire) -Das Institut Gustave Roussy (https://www.gustaveroussy.fr/en), dasZentrum für Exzellenz in der Krebsforschung in Europa, hat sich mitdem in Frankreich führenden Contract Catering-Unternehmen Elior(http://eliorgroup.com/) und SaQuaNa** Chefkoch Alexandre Bourdas(http://www.alexandre-bourdas.com/) zusammengetan, um ein neuesgastronomisches Angebot zu kreieren, dass sich nach den Bedürfnissenvon Krebspatienten richtet und ihnen wieder Appetit machen will.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160411/353501LOGO )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/478511/Elior_Group_daily_lives_of_patients.jpg )Nahrung ist nach dem Verständnis des Gustave Roussy einSchlüsselelement, wenn es um die Versorgung und Behandlung vonPatienten geht. Das Institut trat aus diesem Grund an Elior undChefkoch Alexandre Bourdas heran, um eine Sammlung von Rezepten zuentwickeln, die den Appetit der Patienten neu anregen und ihrenGeschmackssinn wieder herstellen können. Voraussetzung für dieEntwicklung einer Catering-Lösung, die das Essen wieder zu einemlustvollen Erlebnis macht, ist das Wissen um die Krebsbehandlung undihre Nebenwirkungen. Chemotherapie, Strahlentherapie und Chirurgiegehen mit Appetitlosigkeit, Verdauungsschwierigkeiten, Problemen mitGeschmacks- und Geruchssinn und Mund- und Kauproblematiken etc.einher. Ziel der drei beteiligten Akteure war, unter Berücksichtigungdieser Einschränkungen eine gastronomische Lösung zu finden, die denindividuellen Ernährungsbedürfnissen der Patienten anpassbar ist undauf traditioneller, selbstzubereiteter Kost mit biologischzertifizierten Produkten basiert.Frédéric Varnier, Senior Vice-President des Gustave Roussy, sagt"Wir wollen, über die Exzellenz in der gesundheitlichen Versorgunghinaus, Service auf höchstem Niveau bieten. Die Patienten sindohnehin bereits geschwächt, und verlieren gleichzeitig ihren Appetit.Es ist von daher wichtig, dass ihr Aufenthalt im Krankenhaus mitguten Mahlzeiten unterstützt und erleichtert wird".Pierre Knoché, Managing Director von Elior Healthcare inFrankeich, setzt hinzu: "Die Patienten unterliegen während der Zeitim Krankenhaus erheblichen Einschränkungen und die ganze Situationverunsichert innerlich. Die Mahlzeiten sollten ein Moment sein, aufden man sich freuen kann. Gesundes, schmackhaftes Essen hilft denMenschen bei der Genesung. verbessert ihr Wohlbefinden und macht esleichter, am sozialen Leben teilzuhaben".Alexandre Bourdas führt dies weiter aus, "Die Kooperation mitGustave Roussy und der Elior Group verkörpert, wofür ich micheinsetze: den Menschen über köstliche Speisen ein Gefühl vonGeborgenheit und Balance vermitteln, im Moment innehalten und eineGeschmackserfahrung wirklich genießen können. Konkret hier, im Fallder Krebspatienten, möchte ich für ein paar Minuten die Freude aneiner Vielzahl von Geschmacksnuancen und Gerüchen wachrufen, Träumeund Erinnerungen schenken, vergessene Erlebnisse wiederbeleben,einfach und großzügig; dies sind die Inspirationen, von denen auchich täglich zehre, wenn ich meine Rezepte kreiere".Pressekontakt:Website der Elior GroupOriginal-Content von: Elior Group, übermittelt durch news aktuell