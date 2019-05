Kulinarische Hansestädte / 6 Events und Festivals für Feinschmecker (FOTO)

Köln (ots) -Von 'Bokbier' und Wein über deftige Aale bis hin zu süßenSchokoladenträumen ist in den Hansestädten für ein festliches3-Gänge-Menü gesorgt. Mit diesen kulinarischen Events und Festivalsbegibt man sich 2019 auf eine Sinnesreise durch die niederländischenHanse.Weinfestival in Zwolle (02.06.)Von lokalen Weinspezialisten bis hin zu Weinproduzenten aus demAusland - alle kommen speziell für Weinliebhaber zum Weinfestival indie Hansestadt Zwolle. Das Festival beginnt auf dem "Grote Kerkplein"im Stadtkern und wird von einem anschließenden Festival für Genießerund Weinkenner abgerundet. Verschiedene Masterclasses von Winzern undSommeliers machen das Event zu einem der schönsten Weinfeste desLandes.Insgesamt werden 6 Masterclasses gegeben. Unter anderem von demdeutschen Naheweinrebell, Henning Mathern vom Weingut Mathern inNiederhausen. Der junge 'flying winemaker' gehört zu der neuenGeneration von Winzern in Deutschland (Zeit: 12.00 bis 14.00 Uhr und15.00 bis 17.00 Uhr, maximal 30 Plätze pro Sitzung verfügbar).Der Eintritt zum Festival ist frei.InformationenHet Wijnhuis, Grote Kerkplein 7, 8011 PK Zwolle, 2. Juni, 12.00bis 20.00 Uhr, Tickets erhältlich unter info@wijnhuiszwolle.nl, mehrInformationen unter www.wijnfestivalzwolle.nlFoodfestival Lepeltje Lepeltje in Zwolle (7. - 10.06.)Wer die hanseatischen Geschmäcker unter freien Himmeln genießenmöchte, ist auf dem Festival 'Lepeltje Lepeltje' genau richtig. AmPfingstwochenende vom 7. bis 10 Juni wird der Park de Wezenlanden inZwolle mit Food Trucks und einem breiten Musikprogramm geschmückt. Obklassische oder kreative Gerichte, es gibt genugAuswahlmöglichkeiten. Die Zutaten für das Festival sind seit 5 Jahrenin Folge dieselben: prächtige Grünanlagen, Live-Musik undqualitatives Essen. Zusammen mit spannenden Aktivitäten für Kinderergibt es das beste Rezept für ein Wochenende im Nachbarland.Der Eintritt zum Foodfestival ist frei.InformationenLepeltje Lepeltje, Ter Pelkwijkpark, Zwolle, 7.-10.06.2019,www.holland-hanse.de/agenda-item/72430/Lepeltje-Lepeltje-Zwolle/ undhttp://lepeltje-lepeltje.com/zwolle/ (niederländisch)Aaltjesdagen in Harderwijk (7. - 10.06.)"Aaltjesdagen" (dt.: Aal-Tage) ist ein jährliches, mehrtägigesFestival in Harderwijk, das seit 1983 immer am zweitenJuni-Wochenende stattfindet. Das Festival vermittelt einen gutenEindruck von dem, was Harderwijk im Bezug auf Tourismus, Kultur,Geschichte und Entspannung zu bieten hat.Als Auftakt der geschäftigen Touristensaison gibt es an nahezujedem Ort der Stadt etwas zu erleben: Musik, (Wasser-) Sport,Fischerboote, Tanz, Kunst und natürlich köstliches Essen. DasProgramm überrascht mit vielfältigen Attraktionen und einer gutenPortion Gemütlichkeit, passend für jedes Alter. "Aaltjesdagen" isteines der größten jährlichen Festivals der Veluwe.InformationenAaltjesdagen, Harderwijk, 7.-10.06.2019,https://www.holland-hanse.de/agenda-item/61801/Aaltjesdagen-(Aal-Tage)-Harderwijk/ und www.aaltjesdagen.nl (niederländisch)Schokoladenfestival in Zutphen (29.09.) und Hattem (19.10.)Zwei Events rund um die süße Verführung. Im September und Oktoberwird man in Zutphen und Hattem in Versuchung gebracht, wenn sich dieInnenstädte in das kakaohaltige Genussmittel hüllen. Es wird mitSchokolade gekocht, gemalt und Bier gebraut. Wem diese ausgefallenenAttraktionen nicht reichen, kann etwas über die Produktion vonPralinen lernen, sich am Schokoladenfondue probieren und wahreKunstwerke aus dem süßen Naschwerk betrachten. Aber auch fürSchokomuffel ist mit Bootsrundfahrten, Puppentheatern, Musik undModenshows für Unterhaltung gesorgt.InformationenZutphen: Houtmarkt 75, 7201 KL Zutphen,https://www.holland-hanse.de/agenda-item/55101/Schokoladenfestival/Hattem: Kruisstraat 22, 8051 GE Hattem,http://www.chocoladefestival.nl/Bokbierdag in Zutphen (13.10.)Am 13. Oktober 2019 wird der nationale "Bokbierdag" (dt.:Bockbiertag) in der nostalgischen Innenstadt von Zutphen gefeiert.Für das alljährliche Event kommen Jung und Alt zusammen, um auf dasneuste Bockbier anzustoßen. Zum Auftakt des Festtages wird eineParade mit Pferden, Kutschen und historischen Kraftfahrzeugenveranstaltet. Von 13.30 bis 19.00 Uhr können zwischen denMarktplätzen Groen-, Hout- und Zaadmarkt zahlreiche Bockbiersortengekostet werden.Das genaue Programm wird noch bekannt gegeben.InformationenBokbierdag, Zutphen, 13.10.2019, http://www.bokbierdag.nl/Proeflokaal 't Oer - Der Geschmack der Hanse in DeventerNoch mehr hanseatische Köstlichkeiten gibt es das ganze Jahr überim Proeflokaal 't Oer in der Hansestadt Deventer. In dem moderngestalteten Restaurant genießt man eine köstliche Mischung aushistorischem und zeitgenössischem Geschmack. Reichhaltige und würzigeEintöpfe und Pasteten, lokales Bohnenkraut und Süßigkeiten, sowieknusprig frisches Brot nach altem Rezept werden serviert. Proeflokaal't Oer verbindet herzliche Gastfreundschaft mit besonderem Genuss.Das Restaurant befindet sich direkt am Marktplatz Brink, neben demTourismusbüro und dem Pennick-Haus. Robuste Materialien wie Stahl,Holz und Stein werden im zeitgenössischen Interieur verwendet undgeben einen Hauch von Geschichte.InformationenProeflokaal 't Oer, Brink 87, 7411 BX Deventer, Tel.: +31 570 597950, Mon. bis Fr. ab 10 Uhr, https://www.proeflokaaltoer.nl/Weitere Informationen zu den niederländischen Hansestädten Zwolle,Deventer, Kampen, Zutphen, Harderwijk, Doesburg, Hattem, Hasselt undElburg unter www.holland-hanse.de.