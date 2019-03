Finanztrends Video zu



Neckarsulm (ots) -Das Warten auf die exklusiven Produkte von "Deluxe" und "Favorina"hat ein Ende: Ab dem 1. April kehren die Gaumenfreuden wiederbundesweit in alle Lidl-Filialen zurück. Neben erlesenen Fleisch-,Fisch- und Wurstartikeln von "Deluxe" wie Lammfilets oder LachsCarpaccio mit Parmesansplittern verwöhnen in diesem Jahr auch edleTropfen wie der hochwertige Balsamico di Modena sowie Avocado-Öl denGaumen. Süße Desserts wie frische Macarons oder eine feine CrèmeBrûlée runden das Geschmackserlebnis zu Ostern ab."Das 'Deluxe'-Sortiment steht für besonderen Genuss sowie erleseneZutaten und Rezepturen zu einem gewohnt ausgezeichnetenPreis-Leistungsverhältnis", erläutert Jan Bock, GeschäftsleiterEinkauf von Lidl Deutschland. Für das Osternest bietet Lidl"Favorina"-Naschereien wie den Confisserie-Hasen oder feineSchokoladeneier. Die Osterschokolade enthält zu 100 ProzentFairtrade-Kakao. Für alle Untentschlossenen, die noch auf der Suchenach Inspirationen für das Osterfest sind, liegt ab sofort in allenLidl-Filialen das neue Magazin "Jetzt Ostern genießen" aus: mitProdukt-Highlights, sowohl klassischen als auch trendigen Rezeptideensowie Getränke-Tipps.Das macht die "Deluxe"-Produkte so besondersDie Deluxe-Produkte unterscheiden sich von den Produkten desregulären Sortiments in Herkunft, Rezepturen, Zutaten sowie durchaufwändigere Herstellungsverfahren. So ist beispielsweise der"Deluxe"-Langres aus der Region Champagne Ardenne ein französischerWeichkäse aus Rohmilch mit Rotkultur, der während seiner vierwöchigenReifezeit nicht gewendet wird. Dadurch entsteht eine Mulde, die sichperfekt dafür eignet, den Weichkäse mit einem Schuss Champagner oderCalvados zu verfeinern.Ergänzt werden die "Deluxe"-Köstlichkeiten durch weitereHighlight-Produkte, wie beispielsweise den "Domaine La RêviereVacqueyras". Der trockene Rotwein aus der französischen Rhône-Regionist ein Musterbeispiel dafür, was dieses unterschätzte Weinbaugebiethervorbringen kann. Der "Vacqueyras" von 2017 betört durch Aromen vongemischten provenzalischen Kräutern und Himbeeren, einen vollen, sehrkonzentrierten Körper, feinkörnige Tannine und eine herrliche Längeim Abgang. Dieser Rotwein wird von Weinkritikern wie dem renommiertenUS-amerikanischen Weinkritiker Robert Parker als herausragender Weinvon außergewöhnlicher Komplexität und Charakterstärke bewertet.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell