Kulicke and Soffa Industries: Anleger aufgepasst!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Kulicke and Soffa Industries unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Halbleiterausrüstung". Die Kulicke and Soffa Industries-Aktie notierte am 24.08.2018 mit 25,62 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Unser Analystenteam hat Kulicke and Soffa Industries auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Kulicke and Soffa Industries-Aktie: der Wert beträgt aktuell 69,84. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Kulicke and Soffa Industries weder überkauft noch -verkauft (Wert: 60,69), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Kulicke and Soffa Industries damit ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Kulicke and Soffa Industries schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Semiconductors auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,87 % und somit 0,07 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,8 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Kulicke and Soffa Industries-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kulicke and Soffa Industries vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 28,63 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 11,73 Prozent erzielen, da sie derzeit 25,62 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".