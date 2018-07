Kulicke and Soffa Industries: Aktienanalyse vom 06.07.2018

Der Kurs der Aktie Kulicke and Soffa Industries stand am 05.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 24,21 USD. Der Titel wird der Branche "Halbleiterausrüstung" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Kulicke and Soffa Industries auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an sieben Tagen im positiven Bereich, während an sechs Tagen eine negative Diskussion überwog. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Es sind meist jedoch negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Kulicke and Soffa Industries diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Analysteneinschätzung: Kulicke and Soffa Industries erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 1 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kulicke and Soffa Industries vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (28,63 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 18,24 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 24,21 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Kulicke and Soffa Industries erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,02 Prozent und liegt damit 0,27 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Semiconductors, 1,75). Die Kulicke and Soffa Industries-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.