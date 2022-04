Kulicke and Soffa Industries Aktie: Das hat Konsequenzen!

Kulicke & Soffa Industries weist am 11.04.2022, 21:10 Uhr einen Kurs von 52.14 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Halbleiterausrüstung" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Kulicke & Soffa Industries auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Kulicke & Soffa Industries beträgt das aktuelle KGV 8,58. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 77,91. Kulicke & Soffa Industries ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Kulicke & Soffa Industries derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 58,19 USD, womit der Kurs der Aktie (52,33 USD) um -10,07 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 54,17 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -3,4 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,11 Prozent und liegt damit 13,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung, 14,73). Die Kulicke & Soffa Industries-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Sollten Kulicke and Soffa Industries Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Kulicke and Soffa Industries jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kulicke and Soffa Industries-Analyse.

Kulicke and Soffa Industries: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...