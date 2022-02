Kulicke and Soffa Industries Aktie: Was ist hier nur passiert?

Kulicke & Soffa Industries, ein Unternehmen aus dem Markt "Halbleiterausrüstung", notiert aktuell (Stand 07:23 Uhr) mit 50.98 USD beinahe unverändert (-0.02 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Kulicke & Soffa Industries haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Kulicke & Soffa Industries beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,28 Prozent und liegt mit 0,57 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,85) für diese Aktie. Kulicke & Soffa Industries bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Kulicke & Soffa Industries. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 61,31 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Kulicke & Soffa Industries momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Kulicke & Soffa Industries ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 62,42). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Kulicke & Soffa Industries wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Kulicke & Soffa Industries-Aktie ein "Sell"-Rating.

