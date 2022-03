Kulicke and Soffa Industries Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Kulicke & Soffa Industries weist am 04.03.2022, 17:18 Uhr einen Kurs von 53.55 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Halbleiterausrüstung" geführt.

Unser Analystenteam hat Kulicke & Soffa Industries auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Derzeit schüttet Kulicke & Soffa Industries niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 11,37 Prozentpunkte (1,27 % gegenüber 12,64 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Kulicke & Soffa Industries-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kulicke & Soffa Industries vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 87,75 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 63,87 Prozent erzielen, da sie derzeit 53,55 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Kulicke & Soffa Industries ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kulicke & Soffa Industries-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 36,9, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 49,36, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

